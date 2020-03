Bei der zweitägigen Klubklausur der SPÖ kamen die niederösterreichischen Regierungsmitglieder, Nationalrats-, Bundesrats- und Landtagsabgeordnete, der EU-Abgeordnete sowie Mitarbeiter zusammen. Dabei wurden die Ziele für die kommenden Jahre diskutiert.

Als primäres Ziel hat sich die SPÖ die Steigerung der Lebensqualität der Niederösterreicher gesetzt. „Weil es Niederösterreich für seine Landesbürger besser kann – wir wollen der rückwärts gewandten Politik der ÖVP mit unseren Ideen für die Bevölkerung entgegentreten“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl. Bei der Klausur ging es der SPÖ deshalb in erster Linie um die Themen Pflege, Gesundheit, Sicherheit und Mobilität. Niederösterreich soll, so Schnabl, in diesen Bereichen absoluter Vorreiter in Österreich werden.

So wird etwa von der SPÖ gefordert, dass es in unmittelbarer Umgebung die beste medizinische Betreuung für erkrankte Personen gibt. Auch das 123-Klimaticket solle so rasch wie möglich umgesetzt werden. Die beiden SPÖ-Spitzen betonen: „Niederösterreich braucht leistbaren, gut getakteten Verkehr mit möglichst dichter Anbindung.“

Kritik an der Sicherheitspolitik

„Noch immer ist der Schutz unserer Außengrenzen, ein Asylsystem für ganz Europa, samt Verteilquote und Asylzentren an den Außengrenzen sowie Rückführungsabkommen und

die Erhöhung der Mittel für Entwicklungszusammenarbeit vonseiten der ÖVP und ihren europäischen Schwesternparteien unerledigt“, kritisiert Schnabl.

Die SPÖ wünscht sich deshalb mehr Polizisten im Land und mehr Polizeiinspektionen. Außerdem soll, so Schnabl, der Grenzschutz auf ganz Niederösterreich ausgeweitet werden.