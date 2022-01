Pflege-Ausbildungspaket wird in Niederösterreich geschnürt

Gebaut wird auf die Übernahme von Schulgeld sowie ein Prämiensystem, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Mittwoch im Rahmen der Arbeitsklausur der ÖVP Niederösterreich in Waidhofen a. d. Ybbs. Außerdem im Fokus der Volkspartei stehen neben Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung die Themen Arbeit und Wirtschaft.

Im Auftrag des Landes hat das Kompetenzzentrum für Gerontologie und Gesundheitsforschung an der Karl Landsteiner Universität in Krems erhoben, dass 2030 rund 9.500 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Bereich Pflege und Betreuung notwendig sein werden. Das sogenannte blau-gelbe Ausbildungspaket zielt basierend auf diesen Erkenntnissen zunächst darauf ab, die Ausbildungsplätze für 2022 auf rund 2.100 zu erweitern.

Foto: VPNÖ

Um auch die Nachfrage zu erhöhen, werden finanzielle Anreize gesetzt, wie die Landeshauptfrau im Rahmen einer Pressekonferenz betonte. Zur Gänze übernommen werden Schulgelder an Schulen für Sozialbetreuungsberufe, an Fachschulen für Soziale Berufe sowie an der Höheren Lehranstalt für Sozialbetreuung und Pflege in Gaming (Bezirk Scheibbs) ebenso wie Studiengebühren an Fachhochschulen. Außerdem gibt es für Auszubildende eine Prämie von 420 Euro pro Monat - Voraussetzung dafür ist, dass später eine Tätigkeit in Niederösterreich ausgeübt wird. Investiert werden für Schulgeld und Prämiensystem seitens des Landes rund zwölf Millionen Euro pro Jahr. Das genaue Konzept werde noch "ausgearbeitet und festgeschrieben" und "zeitnah präsentiert", betonte Mikl-Leitner.

Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen betonte die Landeschefin, dass derzeit im Bundesland eine Million Testungen pro Woche durchgeführt werden. "Wir wollen die Testkapazität massiv aufstocken auf zwei Millionen Testungen pro Woche. Derzeit erfolgen die Testungen zu rund 55 Prozent über PCR- und 45 Prozent über Antigen-Testungen." Wegen des aktuellen Infektionsgeschehens komme es vermehrt zu Verspätungen bei der Auswertung im PCR-Bereich. "Ich erwarte mir, dass die aufgestockten Laborkapazitäten zur Auswertung der PCR-Testungen halten - und dass die Labore ihre Vereinbarungen halten. Sollten diese nicht halten, haben wir ein Sicherheitsnetz mit unseren Antigen-Testungen." Mikl-Leitner brach auch einmal mehr eine Lanze für die Corona-Schutzimpfung: "Von aktuell 35 Patienten auf einer Intensivstation sind 31 nicht geimpft."

Bei den Wirtschaftsförderungen baut das Land auf eine Neuorganisation, u.a. wird mit dem Öko-Bonus verstärkt auf Nachhaltigkeit gesetzt. In Summe werden heuer 90 Millionen Euro an unterschiedlichen Unterstützungsinstrumenten bereitgestellt. Die Rahmenbedingungen erscheinen trotz Pandemie gut, prognostiziert wird laut der Landeshauptfrau ein Wachstum von 4,8 Prozent. In Sachen Arbeitsmarkt sollen die Fördermaßnahmen vor allem auf Qualifizierung abzielen. Genannt wurden Angebote wie der Kompetenzatlas, die Lehrlingsbeihilfe und die Bildungsförderung. Einen Ausblick gab Mikl-Leitner auch auf das Landesbudget. Der Abgang für 2021 werde "wesentlich niedriger sein" als die prognostizierten 745 Millionen Euro. Die exakte Höhe werde mit dem neuen Rechnungsabschluss im Frühjahr feststehen.