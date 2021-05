Nach dem Dauer-Regen der vergangenen Tage ist es kaum vorstellbar. Dennoch werden wieder Tage und Wochen kommen, in denen das Land dringend Regenwasser braucht. Für solche Trockenperioden - aber auch Starkregen - sollen die einzelnen Gemeinden dann gerüstet sein. „Unser Ziel ist es, möglichst viel Niederschlag an Ort und Stelle zurückzuhalten und im Boden zu speichern. Damit können die Auswirkungen extremer Starkregenereignisse reduziert und Schäden verringert werden. Im Boden gespeichertes Wasser mildert die Folgen von Dürreperioden", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Der Regenwasserplan ist dafür ein neues Planungsinstrument. So soll in Niederösterreichs Gemeinden der Umgang mit Regenwasser bestmöglich an die Herausforderungen des Klimawandels angepasst werden. Das Land übernimmt 40 Prozent der Kosten, die den Gemeinden für die Erstellung des Plans entstehen, kündigt Pernkopf an.

Der Regenwasserplan hilft den Gemeinden, ein klimafittes Regenwassermanagement zu entwickeln. Durch die Kombination unterschiedlicher Maßnahmen, die in jeder Gemeinde individuell an die örtlichen Verhältnisse anzupassen sind, soll ein möglichst stabiler Wasserhaushalt erzielt werden. Die gezielte Versickerung des Regenwassers über Grünflächen, die Speicherung in Rückhaltebecken oder Maßnahmen gegen Boden-Abschwemmungen in der Landwirtschaft können dazu wesentlich beitragen.

Gemeinden, die einen Regenwasserplan erstellen wollen, erhalten dabei Unterstützung durch die Fachleute des Landes. Nach einer Erstberatung vor Ort werden externe Planer beauftragt, die Ist-Situation zu analysieren und gemeinsam mit der Gemeinde eine Strategie für ein zukunftsträchtiges Regenwassermanagement zu entwickeln. Detaillierte Informationen zum Regenwasserplan: https://www.noe.gv.at/noe/Wasser/Wasser.html