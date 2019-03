Bis 2030 sollen EU-weit mindestens 40 Prozent der Treibhausgas-Emissionen gegenüber 1990 eingespart werden. Damit Österreich dieses Ziel erreichen kann, muss allein NÖ bis dahin das CO 2 um 1,2 Mio. Tonnen reduzieren. Ansonsten drohen hohe Geldstrafen und Veränderungen der Umwelt, die sich schon jetzt in der Region abzeichnen (Stichwort Borkenkäfer).

Besseres Verkehrsnetz für Pendler

In einem Mobilitätsforum des Landes NÖ haben Experten nun darüber beraten, wie das effizient erreicht werden kann. Zunächst sollen Pendler – derzeit sind dies in NÖ 600.000 – ein besser ausgebautes und stärker frequentiertes öffentliches Verkehrsnetz zur Verfügung haben. „Es braucht zum Beispiel eine zweite Schnellbahn-Stammstrecke durch Wien“, sagt VP-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Die Zusammenarbeit mit Wien, aber auch dem Bundesland sei ausschlaggebend für den künftigen Verkehr in der Ostregion.

Öffi-Netz auch für ländliche Regionen

In NÖ soll es eine Mobilitätsgarantie geben – auch ländliche Regionen müssen ans Öffi-Netz angebunden werden. Welche Möglichkeiten es dabei abgesehen von Bussen gibt, erklärt Markus Gansterer vom VCÖ (Verkehrsclub Österreich): „Bereits bestehende Mikrosysteme öffentlichen Verkehrs, Sammeltaxis, Gemeindebusse oder E-Car-Vereine können digital vernetzt werden und so eine umfassende Mobilität garantieren.“

Ein Hauptaugenmerk liege dennoch auf den Ballungszentren, in denen das Verkehrsaufkommen stetig steige – auch durch die wachsende Logistik. Hier brauche es neue Lösungen, z. B. Paketboxen. „Unnötige Lieferwege können so eingespart werden“, sagt Schleritzko.

Zuletzt stehen alle Maßnahmen unter der Prämisse, die Mittel möglichst klimaschonend einzusetzen. Viele der angedachten Projekte sind natürlich mit erheblichen Kosten verbunden. Eine zweite S-Bahn-Stammstrecke durch Wien würde 1,5 bis 2 Mrd. Euro kosten. „Das ist dann sicher auch Angelegenheit des Bundes, weil die gesamte Ostregion davon profitieren würde“, so Schleritzko. Kleinere Lösungen wie die Paketboxen werden mit dem aktuellen Budget realisiert. Seit 2011 seien die Ausgaben in NÖ für Mobilität um 86 % gestiegen.

40 % des öffentlichen Verkehrs spielen sich in NÖ übrigens auf den Straßen ab, weshalb man nach wie vor auch hoffe, dass die Marchfeld-Schnellstraße S8 im Osten des Bundeslandes realisiert werde.