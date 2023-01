Klimainitiativen: “Ohne NÖ kann Wende im ganzen Land nicht gelingen”

Werbung

Die Organisationen “Klimavolksbegehren”, “Scientists for Future”, “Fridays for Future”, “Global 2000” und “KlimaNÖtral” haben gemeinsam 16 Fragen erarbeitet, die sie an die niederösterreichischen Parteien ausgeschickt haben. Bis auf die FPÖ haben alle landesweit antretenden Parteien auf diesen “Klimacheck” geantwortet. Die Antworten kann man online aufrufen, die Scientists for Future haben sie außerdem kommentiert und eingeordnet.

ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne wollen laut Befragung bis zum Jahr 2040 die Klimaneutralität schaffen. Allerdings unterscheidet sich deutlich, wie die Parteien diese erreichen wollen. Gerade die ÖVP hat in der Befragung immer wieder auf bestehende Programme verwiesen, die aber laut Klimaschutzinitiativen nicht ausreichen würden, um die Klimaziele zu erreichen. Andreas Peham vom Klimavolksbegehren spricht von einem “Scheinklimaschutz”, während konkrete Maßnahmen verzögert und verwässert wurden.

Großes ungenutztes Potenzial für Energiewende in NÖ

Johannes Stangl von Scientists for Future hebt hervor: “Ohne den Baustein Niederösterreich kann die Wende im ganzen Land nicht gelingen”. Niederösterreich sei nämlich nicht nur das flächenmäßig größte und bevölkerungstechnisch zweitgrößte Bundesland Österreichs. Es biete auch die größten ungenutzten Potentiale für Sonnenenergie und Windkraft. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien sei entscheidend für die Energiewende. Alle Parteien, die geantwortet haben, sind dafür, noch im Jahr 2023 neue Flächen für erneuerbare Energien freizugeben.

Die Mobilitätswende dagegen sei bei den meisten Parteien noch nicht richtig angekommen. Nur die Grünen sind dafür, klimaschädliche Straßenbauprojekte wie den Lobautunnel, die S7, Fürstentalschnellstraße, oder die S34, Traisental Schnellstraße, zu stoppen. Erwin Mayer von der Initiative KlimaNÖtral erklärt: “Jede neue Straße zieht mehr Verkehr an, außerdem ist auch der Bau von Straßen nicht CO2-neutral möglich und damit schreitet die Bodenversiegelung weiter fort.”

Aktionstag von Fridays for Future am 20. Jänner

Laura Peham von Fridays for Future Niederösterreich ruft im Rahmen der Präsentation die Menschen im ganzen Bundesland auf. Am 20. Januar findet nämlich der Aktionstag “Dein Ort for Future” statt. Dafür kann man sich online anmelden, und mit einer eigenen Aktion in seiner Gemeinde mitmachen — egal ob mit einem kleinen selbstgemalten Banner oder einer großen Demonstration.

Der Tag soll ein Zeichen setzen, und auf die Forderungen von Fridays for Future aufmerksam machen. Sie fordern von der nö. Politik unter anderem 100 neue Windräder pro Jahr, den Stopp der Straßenbauprojekte und ein Frackingverbot in der Landesverfassung. Bisher haben sich schon Menschen aus 40 Gemeinden dafür angemeldet.

Die junge Aktivistin bezog auch Stellung zu der Forderung nach höheren Strafen für Klimaaktivistinnen und -aktivisten. “Es existieren schon Gesetze dafür. Ein Nachschärfen ist nicht nötig. Die wirksamste Art, die Proteste zu unterbinden wäre konsequenten Klimaschutz zu betreiben”, sagt Peham.

Hier kann man sich den “Klimacheck” und die Antworten der Parteien ansehen: https://www.klimawahlen.at/