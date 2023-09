„Energiewende jetzt!“: Hunderte Leute streikten in NÖ für das Klima

„Wir sind hier, wir sind viele - haltet euch an Klimaziele“, tönte es heute Mittag in der St. Pöltner Innenstadt aus diversen Megaphonen und Lautsprechern. Demonstrantinnen und Demonstranten hielten bunt gestaltete Schilder in die Höhe, auf denen etwa „Unsere Erde auf der Intensivstation“ oder „Wann wenn nicht jetzt?“ zu lesen war. Eine kleine Gruppe an Demonstrantinnen und Demonstranten rollte beim Klimastreik von „Fridays for Future“ zudem eine kleine aufblasbare Erde durch die Straßen der Landeshauptstadt.

Vom Rathausplatz aus marschierten die rund 600 Demonstrantinnen und Demonstranten - von Schülerinnen und Schülern bis zu Pensionistinnen und Pensionisten - mit Sprechchören und Liedern bis zum Regierungsviertel. Sie waren Teil des weltweiten Klimastreiks, der heute neben St. Pölten auch in Mistelbach und Pressbaum veranstaltet wurde. Am Sitz der Landesregierung angekommen, trafen die Demonstrantinnen und Demonstranten auf elf Traktoren, die hupend den Stopp von Straßenbauprojekten wie die Traisental Schnellstraße (S34) forderten.

NEOS-Landessprecherin Indra Collini marschierte mit ihrem Team ebenfalls mit - genau wie die Grünen-Abgeordneten Georg Ecker und Süleyman Zorba. Foto: Lisa Röhrer

Weitere Forderungen der „Fridays for Future“-Unterstützer waren Neuwidmungen für Windzonen in Niederösterreich, mehr Öffi-Angebote und ein Ende des Flächenfraßes. Die Organisation kündigte an, dass diese Forderungen und Aufbereitungen wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Klimakrise im Laufe des Tages noch an die Landesregierung geschickt werden. Das Urteil der Demonstrantinnen und Demonstranten war eindeutig: Die Regierung bekämpfe Klimaaktivistinnen und -aktivisten, anstatt „das wahre Problem“. Für die 15-jährige Schülerin, die die Eröffnungsrede hielt, war daher klar: „Die Landesregierung hat versagt!“

Mitmarschiert sind bei dem Streik, der seit 2020 regelmäßig in Niederösterreich stattfindet, auch die beiden Oppositionsparteien. Die Grünen waren mit Landtagsabgeordnetem Georg Ecker und Nationalratsabgeordnetem Süleyman Zorba vertreten. Außerdem mischten sich NEOS-Landessprecherin Indra Collini und NEOS-Jugendvertreter Christoph Müller in die Menge.