Am Mittwoch geht die zweite und letzte Sitzung des Umweltausschusses zum Klimavolksbegehren über die Bühne. Zwei Tage zuvor haben sich Experten der Medizinischen Universität Wien, der BOKU, der Diakonie, der VBV-Vorsorgekasse und der Landwirtschaft im Rahmen einer Pressekonferenz mit Klimaschutz-Forderungen an die Politik gerichtet. Moderiert wurde diese von Katharina Rogenhofer, Sprecherin des Klimavolksbegehren, das bis dato knapp 400.00 Unterschriften erzielt hat.

Vor fünf Jahren ist das Pariser Klimabkommen beschlossen worden, ein Jahr später ist es in Kraft getreten. Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben es sich zum Ziel gesetzt, den Anstieg der durchschnittlichen Temperatur auf 1,5 Grad zu begrenzen. "Seither ist nichts passiert. Die letzten Jahre waren die wärmsten seit Aufzeichnung. Wir erleben extreme Wetterereignisse, starke Niederschläge, schlechte Luftqualität und neue Belastungen durch Infektionen, die das Gesundheitssystem an seine Grenzen bringt", erklärt Hans-Peter Hutter, Stv. Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Er fordert wie alle anderen Experten die Umsetzung der Maßnahmen durch die Poltik, nimmt aber auch die Bevölkerung in die Pflicht. Er ruft die Österreicher auf, weniger Fleisch zu essen, sowie motorisierte Bewegung durch mehr körperliche Bewegungen zu ersetzen.

"Klimakrise ist nicht im Home Office"

Hutter betont zudem, dass die "Klimakrise nicht in Quarantäne oder im Home Office ist". Maßnahmen gegen die rasante Klimaerwärmung fordert auch Helga Kromp-Kolb, Professorin an der BOKU und Vorsitzende des Climate Change Centre Austria. "Die Extreme üerpurzeln sich. Kaum jemand wird das letzte Jahr als besonders heiß empfunden haben, weil das Niveau einfach deutlich höher ist". Zudem fordert sie die Einhaltung des CO2-Budgets. Dieses müsse im Klimaschutzgesetz festgeschrieben werden und dessen Einhaltung müsse von einer unabhängigen Einrichtung überprüft werden.

Moderatorin Katharina Rogenhofer weist darauf hin, dass der "Fahrplan zur Klimaneutralität mit klaren Meilensteinen, Maßnahmen für eine Energie- und Mobilitätswende und wichtige Bausteine für eine ökosoziale Steuerreform bereits ausgearbeitet sind". Sie spielt den Ball zur Politik, die jetzt gefordert ist, die Lösungsvorschläge zu unterstützen, damit "Österreich ab 2021 nicht mehr zu den Klimaschutz-Schlusslichtern zählt".

Einig sind sich die Experten, dass die Klimakrise - ähnlich wie die Coronakrise - alle Gesellschaftsbereiche betrifft. Ein Bereich, der mit den Auswirkungen besonders zu kämpfen hat, ist die Landwirtschaft. Erich Stekovics, Bio-Landwirt und Theologe, sieht die Landwirtschaft durch die gesteigerte Industrialisierung auch in einer Täterrolle. Kritik übt er hingegen an der Lebensmittelverschwendung: "Wir vernichten nahezu 50 Prozent ordentlicher Lebensmittel. Wenn wir das nicht ändern, wird sich auch unser Klima nicht wirklich ändern". Stekovits fordert klare Strukturen und Wertschätzung von politischer Seite.

Ärmere Haushalte stärker betroffen

Obwohl die Klimakrise alle Bürger betrifft, trifft sie ärmere Haushalte stärker, als reichere. "Die reichsten 10 Prozent verbrauchen viermal so viel wie die ärmsten 10 Prozent der Bevölkerung", weiß Martin Schenk, Mitbegründer der Armutskonferenz und Sozialexperte der Diakonie Österreich. Er schlägt einen sozialen Ausgleich der ökologischen Steuerreform durch einen Ökobonus vor.

Die Klimakrise hat auch für Andreas Zakostelsky, CEO der VBV-Vorsorgekasse AG, absoluten Vorrang, da es sich dabei um die größte Bedrohung für die Menschheit handelt. "Investitionen in Klimaschutz sind Investitionen in die Zukufntssicherheit des Standorttes Österreich".

Die Experten sind sich einig, dass die Lösungen gegen die Klimakrise parat liegen. Das Klimavolksbegehren mit seinen knapp 400.000 Unterstützer wird weiter für eine Umsetzung seitens der Politik kämpfen.