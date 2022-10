Neue Plattform klimaNÖtral will Klimaneutralität in NÖ bis 2040

Werbung

Das Tempo für das Erreichen der Klimaziele gehört angekurbelt. Daher ruft Erwin Mayer, Sprecher von klimaNÖtral, zusammen mit den Erstunterstützern Global 2000, Fridays For Future, Klimavolksbegehren, Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) und Interessensgemeinschaft Windkraft (IGW) die neue Plattform ins Leben. Ein grundlegendes Ziel von klimaNÖtral ist es, die von der Bundesregierung angestrebte Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 in Niederösterreich gesetzlich zu verankern. Damit sei ein “Klimacheck von Gesetzten und Maßnahmen” gemeint, so Andreas Peham vom Klimavolksbegehren.

Eine weitere Forderung der Plattform an die Landesregierung ist der verbindliche Ausstieg aus Gas, Kohle und Öl. Gleichzeitig müsste das Land Windkraft, Wasserkraft und Photovoltaik ausbauen. “Niederösterreich hat die Energiepotenziale, Niederösterreich hat die Menschen, Niederösterreich hat die Innovativen - es liegt jetzt an den Umständen”, sagt der Geschäftsführer der IG Windkraft Stefan Moidl.

In der nächsten Phase möchte Erwin Mayer klimaNÖtral um weitere Organisationen und Unternehmen ergänzen. Außerdem führe er bereits Gespräche mit Vertretern der Landesregierung.