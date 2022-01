19 NÖ Landsleute geben Klimapolitik vor

„Ich dachte, ich bin schon wieder zu schnell gefahren“, sagt Thomas Philipp und lacht. Der RSB-Brief in seinem Postkasten entpuppte sich aber nicht als Strafmandat, sondern als Einladung zum Klimarat.

Der 29-jährige Tullnerfelder ist einer von 100 Bürgern, die nach dem Zufallsprinzip von der Statistik Austria ausgewählt wurden, um die Klimaziele der Republik im nächsten Halbjahr mitzugestalten. Als Querschnitt der Bevölkerung sollen die Teilnehmer – darunter 19 aus NÖ – Empfehlungen für die Politik erarbeiten, wie Österreich bis 2040 klimaneutral werden kann.

Wie unterschiedlich die Zugänge der Teilnehmer sind, wurde schon beim ersten Treffen in Wien deutlich, bei dem Wissenschaftler einen Einblick in die Materie gaben.

Viele Menschen haben Angst, dass Klimaschutz Verbote bedeutet.“ THOMAS PHILIPP (29) Mitglied im Klimarat

Philipp war skeptisch, als er die Einladung las. „Ich hatte die Befürchtung, dass es eine Veranstaltung wird, bei der ich gezwungen werde, über Politik zu streiten“, sagt der 29-Jährige. Beim Auftakt wurde er angenehm überrascht. „Wir konnten uns offen austauschen“, erzählt der junge Mann, der mit Klimaschutz bisher nach eigenen Angaben wenig am Hut hatte.

Michelle Schicketanz glaubt, dass bei klimafreundlichem Handeln noch Luft nach oben ist. Foto: Klimarat

Anders berichtet das Michelle Schicketanz. Die Großenzersdorferin zählt mit 17 Jahren zu den jüngsten Teilnehmern. Die Ältesten sind 79. In ihrem Alltag spielt Klimaschutz eine Rolle: Ihre Familie kaufe regional ein, sie verzichtet, so gut es geht, auf Plastik und fährt mit dem Bus in die Schule. Dennoch denkt sie, dass jeder Mensch noch mehr beitragen müsse, um das Klima zu retten. „Ich glaube, dass die Dringlichkeit des Themas in meiner Generation schon stärker angekommen ist“, sagt die Schülerin, die mit ihrer Klasse schon an Klimaprojekten teilnahm.

Philipp ist die „Fridays4Future“-Bewegung ein Dorn im Auge. Sie stelle unrealistische Forderungen, das erzeuge aus seiner Sicht die Gefahr, dass das Thema Klimaschutz nicht mehr ernst genommen werde., „da die Bevölkerung denkt, dass alle Klimaschützer die Forderungen dieser Bewegung vertreten.“ Ihm ist es wichtig, dass sein Leben aufgrund der Klimaziele nicht eingeschränkt werde. „Viele Menschen haben Angst, dass Klimaschutz Verbote bedeutet. Das soll es nicht.“

Thomas Philipp will klimaschutzbedingte Verbote verhindern. Foto: Klimarat

Ein Beispiel, wie die Verstärkung umweltfreundlicher Verhaltensweisen gelingen kann, ist für ihn der Bahnhof Tullnerfeld: Seit der gebaut wurde, sei er mit dem Zug schneller in der Arbeit als mit dem Auto. „Wenn es effizienter ist, nehme ich gerne öffentliche Verkehrsmittel.“ Er sei aber in einem Ort aufgewachsen, der mit Bus und Bahn nicht erreichbar ist. „Man kann den Leuten deshalb nicht das Auto wegnehmen“, sagt Philipp – im Gegensatz zu seiner Klimarat-Kollegin, die meint, dass es in vielen Situationen kein Auto brauche.

Ideen sind gut, Beschlüsse besser

An mehreren Wochenenden bis Juli werden die Klimarat-Teilnehmer in Arbeitsgruppen ihre Forderungen erarbeiten. Ein Wissenschaftsteam unterstützt die Laien dabei.

Was ihre Erwartungen betrifft, sind sich die NÖ-Teilnehmer einig: Sie hoffen, dass die Politik die Empfehlungen aus dem ersten derartigen Bürgerbeteiligungsprojekt Österreichs ernst nimmt und umsetzt.