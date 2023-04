Jugend sorgt sich mehr ums Klima, tut aber zu wenig

Junge Menschen haben ein höheres Problembewusstsein für den Klimaschutz. Die Bereitschaft zu einer tatsächlichen Verhaltensänderung ist allerdings nur teilweise gegeben. Das sagt der aktuelle Klimabesorgnis-Monitor von den Forschungsinstituten Integral und Spectra. Dazu werden monatlich 1.000 Personen im Alter zwischen 16 und 75 Jahren online befragt. Im März gaben 33 Prozent aller Befragten an, „in der letzten Woche“ über den Klimawandel nachgedacht zu haben. Diese Zahl stellt den Tiefstwert seit Beginn der Befragungen im August 2022 dar. Bei den unter 30-Jährigen waren es 43 Prozent.

Geht es darum, mit einer Verhaltensänderung tatsächlich etwas gegen den Klimawandel zu tun, wollen acht Prozent aller Befragten ihr Verhalten „sicher“ ändern. Bei den unter 30-Jährigen sind es neun Prozent. 61 Prozent aller Befragten und 65 Prozent der unter 30-Jährigen sind bereit, ihr Verhalten „eher schon“ zu ändern. Außerdem ergab die Umfrage, dass die Motivation, selbst einen Beitrag für das Klima zu leisten, bei Extremwetter-Ereignissen, steigt. „Hitzeperioden und Waldbrände schaffen hier deutlich mehr Bewusstsein als Frost bei der Marillenblüte“, so Stephan Dutzenhöfer von Spectra.

Verhaltensänderungen: „Mensch ist ein Gewohnheitstier“

Doch warum ist die Motivation, sich für den Schutz des Klimas zu ändern, so gering? Markus Bernhuber von Fridays for Future Niederösterreich spricht aus eigener Erfahrung: „Als ich das erste Mal von den Folgen gehört habe, die der Klimawandel früher oder später erzeugen wird, habe ich Angst bekommen und sofort nach Möglichkeiten gesucht diese zu verhindern. Daher kann ich persönlich nicht nachvollziehen, wie man nicht bereit sein kann, etwas an seinem eigenen Verhalten zu verändern.“ Er betont außerdem, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und deshalb Verhaltensänderungen oft noch schwerer fallen.

Markus Bernhuber ist seit einigen Jahren Teil von Fridays for Future und setzt sich aktiv für den Klimaschutz ein. Foto: Markus Bernhuber

„Jeder kann etwas anderes leicht umsetzen“, erklärt Bernhuber. „Wenn ich mich für die Umwelt engagiere, ist es zwar klar, dass ich damit nicht alleine die Welt retten kann. Wenn sich aber nur 50 Prozent der Menschen ein wenig einsetzen würden, wäre schon sehr viel getan“, erklärt er. Weil er selbst das Bedürfnis hatte, etwas für den Klimaschutz zu tun, stieß er vor einigen Jahren auf die Organisation „Fridays for Future“. Die Organisation ist mittlerweile auf der ganzen Welt für ihre Demos, Projekte und Forderungen gegenüber der Politik bekannt. Im Niederösterreich-Team gibt es zurzeit etwa 30 Mitglieder, die aktiv an der Planung beteiligt sind. Das jüngste Mitglied ist 14 Jahre alt und das älteste Mitglied 28. Fridays For Future Niederösterreich ist also ein durchaus „junger“ Verein.

Auch Omas und Opas setzen sich für den Klimaschutz ein

Neben „jungen“ Organisationen wie Fridays For Future Niederösterreich gibt es auch Gegenbeispiele, die beweisen, dass sich auch ältere Menschen für den Klimawandel interessieren. So etwa „Omas for Future“. Die Bewegung zählt derzeit 21 Mitglieder und der Altersdurchschnitt beträgt etwa 60 Jahre. Auch Opas und Menschen, die zwar keine Enkelkinder aber „großelterliche Gefühle“ haben, sind willkommen. Hildegard Schweder, Mitglied bei Omas for Future, sieht folgendes Problem an dem Umgang ihrer Generation mit dem Klimawandel: „Meine Generation ist in einer Leistungs- und Konsumgesellschaft groß geworden. Man hat gearbeitet, um sich etwas leisten zu können. Viele haben Angst, den hart erarbeiteten Wohlstand wieder zu verlieren. Jetzt werden die Zusammenhänge zwischen Konsum und Klimaerwärmung immer mehr präsent und ich denke, jeder weiß inzwischen, wie bedrohlich diese Krise ist“.

Omas for Future setzen sich für den Erhalt der Erde ein, sodass auch ihre Enkelkinder noch etwas davon haben. Foto: Shutterstock/ Stefan Rotter , Stefan Rotter

Auch Rita Frank von Omas for Future Niederösterreich sieht das Problem bei der „Macht der Gewohnheit“. „Die Leute wollen vor allem im Alter nicht mehr viel an ihrem Lebensstil ändern und haben Angst vor allem, was neu ist. Es ist wichtig, das Bewusstsein der Leute zu stärken. Man sollte ihnen die Freude am Tun vermitteln und auf die Probleme des Klimawandels aufmkersam machen“, so Frank.

Hildegard Schweder betont, dass jeder einen kleinen Beitrag leisten kann: „Jeder kann etwas tun.“ Sei es, den Einkauf im Vorhinein gut zu planen, weniger mit dem Auto und mehr mit den Öffis zu fahren oder weniger Fleisch zu essen. „Der Beginn ist da ganz individuell und sollte sich problemlos in den Alltag integrieren lassen. Jeder hatte sich in den vergangenen Monaten mit Stromsparen beschäftigt. Das ist schon ein guter Anfang. Da geht noch aber noch mehr“, so Schweder.

