"Wir, Schülerinnen und Schüler, können nicht mehr warten, bis wir einmal erwachsen sind und das Sagen haben. Nein, schon 2020 müssen die Emissionen deutlich zurückgehen, also nächstes Jahr. Wir wissen, dass die meisten Politiker nicht mit uns reden wollen. Gut. Wir wollen auch nicht mit ihnen reden. Wir wollen, dass sie stattdessen mit den Wissenschaftlern reden und ihnen zuhören. Wir müssen unsere Arbeit mit allen Fasern unserer Existenz auf das Klimathema konzentrieren, denn wenn wir hier scheitern, sind alle anderen Errungenschaften und Fortschritte umsonst. Wenn die Entscheidungsträger jetzt nicht handeln, wird das Vermächtnis, das sie unserer Generation zurücklassen, das größte Versagen der Geschichte markieren."

Das sagte die schwedische Schülerin Greta Thunberg am 21. Februar in Brüssel im Beisein von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Thunberg hat sich mit ihrem Auftritt am UN-Klimagipfel im polnischen Kattowitz einen Namen gemacht. Sie und mit ihr Tausende Schüler streiken seither unter dem Motto "Fridays for Future" immer freitags für den Schutz des Klimas. Auch am kommenden Freitag soll das so sein, diesmal aber in großem Rahmen. Die Daten:

Schülerstreik am Freitag

Wien: 12:00 Heldenplatz

Innsbruck: 10:00 – 15:00 Annasäule

Klagenfurt: 12:00 – 15:00 Alter Platz

Graz Lichtermeer 18:30 -20:00

Tummelplatz Linz Hauptplatz 11:00-13:00

Info: https://fridaysforfuture.at/events/globaler-klimastreik/2019-03-15-globaler-klimastreik

Der Veranstalter ENERGYPEACE bitte auch Studenten, Eltern, Großeltern, Lehrer und Professoren die Klimademonstration am 15.3. aktiv zu unterstützen und die Petition für eine neue Klimapolitik (www.energypeace.at) zu unterschreiben