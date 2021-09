Gewesslers Herzensprojekt ist auf Schiene .

Bund und Verkehrsverbund Ostregion (VOR) haben sich letztendlich geeinigt: Das "Klimaticket" wird auch in Niederösterreich, Wien und Burgenland mit 26. Oktober eingeführt und in zwei regionalen Varianten in der Ostregion erhältlich sein. Klimaschutz-Ministerin Leonore Gewessler (Grüne) spricht von einem "großen Tag für das Klima und die Menschen", Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) von der "größten Tarifreform der Ostregion". Mit dem günstigen Öffi-Jahresticket sollen Pendlerinnen und Pendler zum Umsteigen auf Zug und Bus motiviert und das Klima geschont werden.