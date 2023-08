Kritik für Tattoo-Aktion am Frequency Festival

Vor sechs Wochen gab es das erste Mal die Möglichkeit, sich eines der Motive auf der Haut verewigen zu lassen, nämlich beim Electric Love Festival in Salzburg. Beworben wird diese Tattoo-Aktion mit dem Slogan "Diese Aktion geht unter die Haut" von der One Mobility GmbH, die das Klimaticket in Österreich vertreibt. Am vergangenen Wochenende kam Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) sogar selbst auf das Frequency, mit einem abwaschbaren Kindertattoo, um dafür zu werben. Die ersten drei Mutigen, die sich „Klimaticket“ als Tattoo stechen ließen, haben außerdem als „Zuckerl“ ein kostenloses Klimaticket geschenkt bekommen. Insgesamt wurden pro Tag etwa zehn Tattoos gestochen.

"Niemand davon hat sich das erste Tattoo seines Lebens geholt, das waren eher Menschen, die schon einige tragen und jetzt halt eines mehr haben", sagte Jakob Lambert, Geschäftsführer der One Mobility GmbH, am Samstag im Gespräch mit der APA. Außerdem würden nur volljährige Personen tätowiert werden, die Aktion finde am frühen Nachmittag und nicht in den Abendstunden statt.

Foto: APA, FLORIAN WIESER

Kritik auf die „Klimaticket“-Tattoo-Aktion hagelt es nun von der Jungen Volkspartei Niederösterreich. „Stichst du dir Tinte in die Haut, wird von den Grünen auf dich g’schaut – so oder so ähnlich muss der Gedankengang von Bundesministerin Gewessler zum Klimaticket-Tattoo gewesen sein“, heißt es von JVP NÖ-Landesobmann Sebastian Stark in einer Presseaussendung zur Aktion der Klimaministerin.

DerJVP Landesobmann sieht darin Werbung für die eigene Sache und haltet die Aktion für zynisch. Stark fordert Ministerin Gewessler auf, ihre Aufgaben zu erfüllen und etwa ihre Blockadehaltung im Straßenbau in Niederösterreich zu lockern.

Das Klimaticket ist eine Jahreskarte für fast alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich. Damit sind Fahrgäste um drei Euro pro Tag in ganz Österreich unterwegs - gesamt 1.095 Euro pro Jahr. 245.000 Menschen besitzen aktuell ein Klimaticket Österreich. Auch regionale Klimatickets sind verfügbar.