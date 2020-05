„Trockenheit und Dürre, begleitet von einem vermehrten Schädlingsbefall, haben der niederösterreichischen Land- und Forstwirtschaft in den letzten Jahren verstärkt zugesetzt", meinte ÖVP-Landtagsabgeordneter Manfred Schulz in der Debatte rund um ein Paket zur Rettung der heimischen Wälder in der gerade laufenden Landtagssitzung. Gerade der Borkenkäfer hätte dort immense Schäden angerichtet. In Niederösterreich seien rund 20.000 Hektar Waldfläche betroffen.

Um die Forstwirte zu unterstützen, brachte die ÖVP den Antrag für ein Österreich-Paket zum Schutz der heimischen Wälder ein. Es handelt sich dabei um acht Maßnahmen, die gemeinsam mit dem Bund und den anderen Bundesländern auf den Weg gebracht werden sollen.

Eine wesentliche Forderung ist dabei ein klares Bekenntnis der Holzwirtschaft und -industrie zur heimischen Waldbewirtschaftung sowie zur raschen regionalen Holzabnahme und Verarbeitung zur Vorbeugung von vermehrten Borkenkäferschäden. Darüber hinaus sollen ein Bundesfonds zur Rettung des Waldes gegründet und weitere Unterstützungen bei der Wiederaufforstung und Pflege klimafitter Wälder, der Errichtung von Nass- und Trockenlagern sowie der Aufarbeitung von Schadholz gewährleistet werden. Vorgesehen sind in dem Paket außerdem steuerliche Entlastungen der betroffenen forstwirtschaftlichen Betriebe sowie die Sicherung ihrer Wirtschaftlichkeit und die Forcierung der Bioökonomie sowie Bioenergie aus dem Rohstoff Holz.

Die Grünen brachten dazu einen Abänderungsantrag ein. Dem Paket soll demnach ein neunter Punkt hinzugefügt werden. Dieser beinhaltet die Erarbeitung von Konzepten zur Kompensation des Ertragsverlustes in forstwirtschaftlichen Betrieben in den nächsten 50 Jahren.

Der Antrag wurde einstimmig beschlossen.

„Diesen Österreich-Pakt zur Rettung der heimischen Wälder gilt es nunmehr zügig umzusetzen, um eine rasche und nachhaltige Hilfe für Generationen zu schaffen. Denn Niederösterreichs Wälder übernehmen wichtige ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Funktionen, die es langfristig zu erhalten gilt“, appelliert Schulz.