Ältere Menschen spüren die Folgen des Klimawandels besonders. In einem Gemeinschaftsprojekt suchen nun die Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Wien und das Institut für Pflegewissenschaften der Universität Wien in Niederösterreich nach optimalen Begrünungsstrategien für Alten- und Pflegeheime. Pilotprojekte dazu gibt es in Tulln, St. Pölten, Stockerau und Wolkersdorf.

„Pflanzen in Räumen und Fassadenbegrünungen sind ein hervorragendes Mittel gegen Hitze. Sie regulieren das Mikroklima, haben einen kühlenden Effekt und senken die Feinstaubbelastung“, erklärt Projektleiterin Azra Korjenic. Sie hat schon viele Begrünungsprojekte wissenschaftlich begleitet, die Herausforderung bei Pflegeheimen sei aber anders. Spezielle bautechnische Anforderungen müssen ebenso berücksichtigt werden wie Hygienestandards. Korjenic: „Wir können nicht einfach ein bewährtes Standardsystem einsetzen, wir müssen die Technik an die besonderen Ansprüche und Wünsche anpassen.“

Diese Wünsche werden in Workshops und Gesprächen erhoben. Dazu zählen Pflanzen in Tischhöhe, die vom Rollstuhl aus gepflegt werden können, sowie begrünte Decken. Korjenic: „Bettlägerige Menschen leiden darunter, dass sie einen großen Teil der Zeit bloß die Zimmerdecke im Blickfeld haben.“ Untersucht wird auch, was ältere Menschen als behagliches Raumklima empfinden.

Ein begleitendes Monitoring soll zeigen, welche Innovationen sich technisch, aber auch sozial bewähren.