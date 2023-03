Umweltschützer: Scharfe Kritik an Schwarz-Blauem Arbeitsübereinkommen

Werbung

„Sehr geehrte Frau Landeshauptfrau, es reicht nicht aus, ein Kapitel mit 'Umwelt, Klimaschutz, Energie und Raumordnung' zu betiteln und von Verantwortung zu reden, wenn keine Maßnahmen dazu vorgesehen sind“, heißt es im offenen Brief des Naturschutzbund NÖ. Und weiter: „Das vollkommene Ignorieren der größten Herausforderungen unserer Zeit passt nicht mit der im Übereinkommen oft genannten 'Verantwortung' und 'Vernunft' zusammen. Wir in Niederösterreich brauchen konkrete Maßnahmen auf allen Ebenen, um den Folgen der Klima- und Biodiversitätskrise entgegen zu wirken. Leere Worthülsen helfen hier leider nicht.“

Die Naturschutzorganisation, die zu den ältesten in Österreich gehört, kritisiert im Detail unter anderem den geplanten Ausbau der Straßen, das Fehlen einer LKW-Maut und die geplante Förderung des Individualverkehrs. Auch dass der Einsatz von bedenklichen chemischen Stoffen in der Landwirtschaft „als unabkömmlich gesehen werde“, stört den Naturschutzbund.

Laut der Organisation findet sich unter den geplanten Maßnahmen keine, die die Erhaltung der Natur im Fokus habe. So komme der Begriff „Natur“ im Arbeitsübereinkommen gar nicht vor. Den ganzen Brief kann man auf der Webseite des Naturschutzbundes lesen. Gezeichnet wurde das Schreiben vom Vorsitzenden der Organisation, dem Botaniker und Biodiversitätsforscher Josef Greimler und der Geschäftsführerin Margit Gross. Sie betonen außerdem: „Für den Klimaschutz eintretende und besorgte Bürgerinnen und Bürger dürfen keineswegs kriminalisiert werden“.

Im vergangenen Sommer waren die Wasserstände in ganz Europa wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit historisch niedrig, so auch in Niederösterreich. Hier im Bild sieht man einen Donautalarm bei Altenwörth, aufgenommen im August 2022. Foto: APA, HELMUT FOHRINGER

KlimaNÖtral sieht Arbeitsübereinkommen als „widersprüchlich“

Der Sprecher der Klimaschutzplattform „KlimaNÖtral“, Erwin Mayer, stieß sich an mehreren Widersprüchen im Regierungsprogramm. So stehe beispielsweise der „Vermeidung von unnötigem Bodenverbrauch“ eine Forcierung von Straßenbauprojekten wie der S1, S8 und S34 gegenüber. Genauso stehe zwar der „massive Ausbau der Erneuerbaren Energien“ im Programm, es würden aber laut Mayer „klare Go-To-Areas für den Netzausbau mit entsprechender Zonierung für Wind und PV und eine Einspeisegarantie für alle erneuerbaren Energieanlagen“ fehlen.

Für „KlimaNÖtral“ fehle außerdem ein niederösterreichisches Klimaschutzgesetz in dem auch die Klimaneutralität 2040 verankert ist. Erwin Mayer bezeichnete die neue Regierung als die „letzte Generation“ an Politikerinnen und Politikern, die die Weichen „in die richtige Richtung“ stellen könne.

Global 2000: „Bevölkerung von NÖ bereits jetzt von Folgen der Klimakrise betroffen“

Johannes Wahlmüller (Global 2000): "Landwirte leiden schon jetzt unter Trockenheit". Im Bild sieht man ein Feld in Zwentendorf im August 2022. Foto: APA, HELMUT FOHRINGER

Die Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 sieht die Schwarz-Blaue Landesregierung auch als die letzte, die Niederösterreich „noch auf Kurs Richtung Erreichung der Klimaziele“ bringen könne. Dementsprechend kritisch reagierten sie auf das bisher präsentierte Programm. Johannes Wahlmüller, der Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000 erklärt: „Während Landwirte schon jetzt unter der Trockenheit leiden, wurde heute kein ernsthafter Plan der Landesregierung vorgestellt, wie sie der Klimakrise entgegentreten will“.

Stattdessen gäbe es im Regierungsprogramm ein Bekenntnis zum motorisierten Individualverkehr. Wahlmüller betont: „Damit schadet man der Bevölkerung in Niederösterreich, denn die ist bereits jetzt von den Folgen der Klimakrise betroffen.“ Die Umweltschutzorganisation wolle in nächster Zeit auch noch eine detaillierte Analyse des Arbeitsübereinkommens vornehmen.

ÖVP-Klubobmann Danninger: „NÖ tut auch im Umwelt- und Klimaschutz, was ein Land tun kann“

Jochen Danninger der Klubobmannder Volkspartei Niederösterreich antwortete auf NÖN-Anfrage auf die Kritik: „Niederösterreich tut auch im Umwelt- und Klimaschutz, was ein Land tun kann.“ Laut ihm sei man dabei „erfolgreicher und engagierter als andere Bundesländer“. So sei Niederösterreich das Bundesland mit den höchsten CO2-Einsparungen und stemme den größten Teil der erneuerbaren Energie in Österreich. Laut dem Klubobmann wolle man außerdem „an einer Verdreifachung des Windstroms und einer Vervierfachung des Sonnenstroms“ arbeiten, und den Einstieg in die Kreislaufwirtschaft forcieren.

Bei der Mobilität setze die Regierungspartei „auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs“. Beim Straßenverkehr wolle man „technologieoffen“ sein, etwa gegenüber Akku- und Wasserstofftechnologien sowie dem Einsatz von „E-Fuels“ und sparsamen Verbrennungsmotoren.

Fridays for Future mit Kundgebung in St. Pölten

Flora Peham von Fridays for Future St. Pölten erklärt in einer Aussendung: "Diese Regierung bedeutet Stillstand und Rückschritt für die niederösterreichische Klimapolitik, während die Klimakrise immer weiter eskaliert. Besonders nach der Veröffentlichung des Berichts des Weltklimarats diese Woche ist das, was in Niederösterreich gerade passiert, mehr als unverantwortlich". Deswegen veranstaltet die Organisation eine am Mittwoch um 17 Uhr eine Kundgebung am St. Pöltner Rathausplatz.