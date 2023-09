Erneuerbare Energien: NÖ schöpft sein Potenzial nicht aus

Obwohl der Ausbau der erneuerbaren Stromversorgung in NÖ in den letzten Jahren stark gefördert wurde, bleibt das Bundesland noch hinter seinen Ausbau-Möglichkeiten zurück. Das ergab eine Studie des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) und der Österreichischen Energieagentur (AEA). Untersucht wurden die Klima- und Energiestrategien der Bundesländer und inwiefern diese zur Erreichung des bundesweiten Ziels „100 Prozent erneuerbarer Strom in Österreich bis 2030“ und „Klimaneutralität bis 2040“ beitragen.

Die in NÖ festgelegten Ausbauziele für die erneuerbare Stromerzeugung liegen mit drei Prozent knapp unter den Berechnungen der AEA für das nationale Ziel. Niederösterreich wolle bis dahin insgesamt 19,4 Terawattstunden erneuerbaren Strom zur Verfügung stellen, um damit zwei Drittel seines Endenergieverbrauchs abzudecken. „Damit tut Niederösterreich gerade das Nötige“, sagt Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des Dachverbandes Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ). Aus der Studie geht hervor, dass die Ausbaugeschwindigkeit in NÖ vor allem im Photovoltaik-Bereich erhöht werden müsse. Das fünfmal kleinere Burgenland habe im Vergleich beinahe doppelt so viel Freiflächen für die PV-Nutzung ausgewiesen als NÖ. Und auch bei der Windkraft nutze das Land seine Potenziale mit dem Ausbauziel von acht Terawattstunden Strom nur halb so gut aus wie das Burgenland.

Stephan Pernkopf: "2023 wird ein Rekordjahr. Wir verdreifachen die Erneuerbare Stromproduktion in Niederösterreich". Foto: Erich Marschik, ERICH_MARSCHIK

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), der für die Energieagenden des Landes verantwortlich ist, betont wiederum: „Ein Viertel des PV-Stroms Österreich wird jetzt schon in NÖ produziert. Insgesamt wird die erneuerbare Stromproduktion im Land noch heuer verdreifacht“. NÖ sei außerdem jetzt schon das Bundesland mit der größten CO2-Einsparung und dem meisten Ökostrom.

Energiewende gelingt nur im Schulterschluss

Dass NÖ im Bereich der erneuerbaren Stromerzeugung schon viel geschafft hat, bestreitet auch Studienautor Michael Rohrer von der EEÖ nicht. Allerdings weiß er, dass Bundesländer mit höheren Ausbaupotenzialen diese unbedingt nutzen sollten. Auch wenn sie dann auf lange Sicht mehr zur Erreichung des bundesweiten Ziels beitragen als andere Bundesländer. Niederösterreichs Alleinstellungsmerkmale seien etwa das hohe Windkraftpotenzial oder die große Landesfläche verglichen mit anderen Bundesländern.

Der Experte sieht im weiteren Ausbau der erneuerbaren Energie nicht nur eine Notwendigkeit für die Bundesländer, sondern auch eine Möglichkeit zur Erhöhung der regionalen Wertschöpfung durch neue Arbeitsplätze. „Die Energiewende und der Klimaschutz sind Zukunftsbranchen“, betont Rohrer.

Michael Rohrer: "Jedes Bundesland kann für Klimaschutz und Energiewende noch mehr tun". Foto: Österreichische Energieagentur

In den Bereichen Energieeffizienz und Energieverbrauch liege Niederösterreich im Vergleich zu anderen Bundesländern im Mittelfeld. Der Energieverbrauch in NÖ sei zwar seit 1990 um 52 Prozent gestiegen, aber damit ist das Flächenbundesland nicht alleine. Der Energieverbrauch müsse sich in ganz Österreich noch drastisch reduzieren, um die bis 2030 gesetzten Ziele zu erreichen. „Jedes Bundesland muss alles machen, was möglich ist. Nur so kann man die Energiewende gemeinsam vorantreiben und schaffen“, sagt Rohrer.