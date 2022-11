Klosterneuburg/Wien Wissenschaft-Ehrenkreuz für ISTA-Gründungspräsident Henzinger

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

ISTA-Kuratoriumsvorsitzender und Laudator Claus Raidl, Bundesminister Martin Polaschek, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ISTA-Präsident Thomas A. Henzinger, Monika Henzinger und Landeshauptmann a. D. Erwin Pröll bei der Verleihung im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Foto: NLK Pfeiffer

D er Gründungspräsident des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg, Thomas Henzinger, wurde am Freitag mit dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse geehrt.