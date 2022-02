MFG-Wahlerfolg macht ÖVP NÖ "nicht nervös"

Der 3. Platz der Partei MFG (17 Prozent) bei ihrer NÖ-Premiere in Waidhofen/Ybbs und der Verlust der Absoluten der ÖVP in einer kürzlichen NÖN-Sonntagsumfrage mache die Landesgruppe "nicht nervös", sagt Klubchef Klaus Schneeberger im Rahmen einer Klubklausur in der Nähe von St. Pölten. "Es stimmt motivierend, noch mehr zu tun, um die absolute Mehrheit wieder zu erringen." Die Themen der Partei MFG mit Anti-Corona-Impfung, Freiheit und Grundrechten seien für 5 Jahre parlamentarische Arbeit nicht ausreichend.

In der Sonntagsumfrage lag die ÖVP Niederösterreich zwar mit 44 Prozentpunkten noch an der Spitze, verlor aber 5 Prozent. Die Partei MFG, die bei den oberösterreichischen Landtagswahl im Vorjahr in den Landtag einzog, lag in dieser Umfrage bei 6 Prozent.

Weder radikale Geimpfte noch radikale Ungeimpfte sollen das Miteinander im Land stören können, sagt Schneeberger. Dass aber sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte mit der Impfpflicht ein Problem haben, sei ein Thema, das man sich anschauen müsste. Mit Blick auf Omikron, den steigenden Infektionszahlen und geringeren Hospitalisierungsraten, müsse der Bund auch überlegen, wie er mit der Situation umgeht.

Pflege: Rechtssicherheit für Ausbildung und Pfleger aus Vietnam

Durch die steigende Lebenserwartung braucht es in Niederösterreich bis 2030 rund 9.500 zusätzliche Pflegekräfte. Damit mehr Menschen animiert werden, einen Pflegeberuf zu ergreifen, schnürt das Land NÖ ein 12 Millionen Euro hohes "blau-gelbes Pflege-Ausbildungspaket" mit etwa Schulgeld und Arbeitsplatzgarantie.

Was für den Ausbau der Pflege fehle, sei der rechtliche Rahmen für die Ausbildung und was Pflegeassistenten und Pflegefachkräfte tatsächlich tun dürfen, sagt Schneeberger. Hier sei der Bund und der Gesundheitsminister im Zugzwang. "Ohne diese Grundlagen im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) können wir die Pflegelehre und die Ausbildung nicht umsetzen", sagt Schneeberger. Das sei auch ein Grund, warum sich für einen Teil der angebotenen Pflege-Ausbildungsplätze schwer Interessenten finden, so der Klubobmann.

Zusätzlich versucht das Land NÖ bereits aus Bolivien, Kolumbien und Vietnam über Partnerorganisationen geeignete Pflegekräfte für NÖ zu rekrutieren.

Schneeberger: "Heuer fix keine Landtagswahl"

Eine Vorverlegung der Landtagswahl vom Jänner 2023 in den Herbst 2022 stehe für Schneeberger nicht zur Debatte. "Ich gehe davon aus, dass wir fix im Jahr 2022 keine Landtagswahl haben. Warum sollten wir wählen? Die Bevölkerung hätte kein Verständnis dafür", sagt er und meint im Nachgang: "Der Teufel schläft aber nicht. Wenn uns Experten signalisieren, dass eine Riesenpandemie im Dezember kommt - dann wird man sich das vielleicht anders überlegen."

Wahlrechtsreform vage: "In Verhandlung mit der SPÖ"

Die Wahlrechtsreform, die das Wahlrecht für Zweitwohnsitzer in NÖ abschaffen und das D’Hondtsche System als Verteilsystem verfassungsrechtlich verankern sollte, steht weiterhin auf der Kippe. Nach dem Rückzieher der SPÖ sei man weiter in Verhandlungen. "Die Abschaffung des Wahlrechts für Zweitwohnsitzer ist paktiert, da gibt es nichts zu rütteln", sagt Schneeberger.

Das D'Hondtsche System werde seit 1945 de facto im Land Niederösterreich angewandt, sagt Schneeberger, "beispielsweise für die Verteilung der Redezeiten."

Können sich Rote und Schwarze bis zur Ausschusssitzung am 17. Februar nicht einigen, müsste die ÖVP gemeinsam mit den Grünen - die auch dafür stimmen würden - "einen anderen Weg finden", sagt Schneeberger. Für den Beschluss des Gesetzes im Verfassungsrang ist eine Zweidrittelmehrheit notwendig.