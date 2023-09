ÖVP drängt auf Aussetzen der CO2-Bepreisung

Die niederösterreichischen ÖVP-Abgeordneten aus Land, Bund und EU tagten die vergangenen zwei Tage in Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach). Dort bekräftigten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Klubobmann Jochen Danninger ihre ablehnende Haltung gegenüber dem von der Bundesregierung geplanten Sprung bei der CO2-Bepreisung ab Jänner: „Das kommt zur Unzeit. Eine künstliche Verteuerung der Spritpreise heizt die Inflation weiter an, geht vor allem zu Lasten der Niedrigverdiener und hat keine positiven Effekte auf die Umwelt“, meinen sie und appellieren an die Bundesregierung, „die Preissprünge für unsere Landsleute so lange auszusetzen, bis die Inflation wieder auf einem normalen Niveau angelangt ist.“

Beschlossen wurde die CO2-Bepreisung als Teil der ökosozialen Steuerreform von ÖVP und Grünen Ende 2021 im Nationalrat. Aus der Volkspartei NÖ heißt es dazu nun, dass das unter ganz anderen Bedingungen erfolgt sei. „Der Fahrplan wurde in einer Zeit festgelegt, als die wirtschaftlichen Prognosen und der Spritpreis noch andere waren. Hätte man damals voraussehen können, dass unsere Landsleute von dieser toxischen Mischung aus hoher Inflation und steigenden Spritpreisen derart betroffen sein werden, wäre der CO2-Preissprungs in dieser Form nie beschlossen worden. Nun muss man auf die neuen Gegebenheiten reagieren“, betont Mikl-Leitner.

Klubobmann Jochen Danninger hält die von ÖVP und Grünen beschlossene CO2-Steuer für "hochgradig unsozial". Foto: NLK

Sie verweist dazu auf Zahlen der Energieagentur. Die zeigen, dass die Treibstoffpreise in Österreich im August bereits den dritten Monat in Folge gestiegen sind. Von Juli bis August 2023 haben sich die Preise für Superbenzin um 5,6 Prozent, für Diesel um 8,2 Prozent und für Heizöl sogar um 12,1 Prozent erhöht. Bei Heizöl sei dies der höchste Preisanstieg seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im März 2022. „Die aktuellen Spritpreise kommen der kritischen 2 Euro-Marke gefährlich nahe. Statistiken zeigen, dass Menschen in Österreich bei Spritpreisen rund um 2 Euro nicht notwendige Fahrten mit dem privaten Pkw einschränken“, meint Danninger. Der ökologische Effekt werde aus seiner Sicht also auch ohne CO2-Bepreisung erreicht. Außerdem betont er, dass Geringverdiener dadurch stärker belastet werden, weil der Multimillionär an der Zapfsäule dasselbe bezahle wie ein Mindestsicherungsbezieher.

Neben der Bevölkerung ist laut Mikl-Leitner die Wirtschaft vom CO2-Preissprung betroffen, was sich in weiterer Folge auf die Preise auswirken werde. „Mit zeitlicher Verzögerung wird der tägliche Einkauf beim Nahversorger oder das Feierabendbier beim Wirten künstlich verteuert, weil die Betriebe ja die gestiegenen Transportkosten an ihre Kunden weitergeben“, meint sie.

Deutliche Kritik übt Danninger am Koalitionspartner, den Grünen. Sie beharren in einer Phase hoher Inflation stur auf der selbstgemachten Preiserhöhung, meint er und kritisiert zudem, dass sich der Koalitionspartner wehre, strengere Strafen für „Klimakleber“ einzuführen und Straßenbauprojekte umzusetzen.

Für Grünen-Klubobfrau Helga Krismer ist die CO2-Bepreisung beschlossene Sache. „Unsere Unternehmen und Haushalte in Niederösterreich brauchen Planungssicherheit und keine Verunsicherung durch die Landeshauptfrau – um Entscheidungen zu treffen: Worin investiere ich? Wie heize ich, bin ich mobil?“, meint Krismer. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, brauche es einen glaubwürdigen mittelfristigen Preispfad. Er werde einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Österreich die CO2-Emissionen senkt. „Alles, was das Klima und damit unsere Zukunft gefährdet, bekommt daher durch die CO2 Bepreisung im Sinne des Klimaschutzes einen gerechten Preis“, ist Krismer überzeugt.

Auch Staatssekretärin Claudia Plakolm erteilt dem Vorstoß aus NÖ, der von ÖVP und FPÖ bereits in der vergangenen Woche gekommen war, eine Absage. „Wir haben uns dazu entschieden, dass wir eine stufenweise Einführen des CO2-Preises vorsehen und da steh ich auch voll dahinter“, meinte sie gegenüber „Ö1“.