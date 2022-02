Pflegelehre: Volkspartei will Rechtssicherheit

Es fehlt der rechtliche Rahmen für die Pflegeausbildung, bekrittelt Klubobmann Klaus Schneeberger (ÖVP) im Rahmen einer Klubklausur der Volkspartei Niederösterreich in Thalheim (Bezirk St. Pölten-Land). Die Kompetenzen von Pflegeassistenten und -fachkräften seien nicht klar geregelt.

9.500 zusätzliche Pflegekräfte bis 2030 gebraucht

„Ohne diese Grundlagen im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) können wir die Pflegelehre und die Ausbildung nicht umsetzen“, sagt Schneeberger in Richtung des dafür zuständigen Gesundheitsministers. Das sei auch ein Grund, warum sich derzeit für manche in NÖ angebotenen Pflege-Ausbildungsplätze schwer Interessenten finden.

Durch die steigende Lebenserwartung werden hierzulande bis 2030 rund 9.500 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht. Das Land NÖ will daher mit einem 12 Millionen Euro schweren Pflege-Ausbildungspaket etwa mit Schulgeld mehr Menschen für einen Pflegeberuf begeistern. Außerdem versucht das Land geeignete Pflegekräfte über Partnerorganisationen aus Bolivien, Kolumbien und Vietnam zu gewinnen.

Neben Pflege, Arbeitsmarkt und Pendler-Maßnahmen rund um das Wiener Parkpickerl waren bei einer Pressekonferenz auch der SPÖ-NÖ-Rückzieher bei der zuvor paktierten Wahlrechtsreform und der Waidhofener-Wahlerfolg der Partei MFG ein Thema.

Die letzte NÖN-Sonntagsumfrage, in der die Schwarzen mit 44 Prozentpunkten die Absolute verloren und die neue Partei MFG auf 6 Prozentpunkte kam, mache die Volkspartei aber „nicht nervös, sondern wirkt motivierend“, so Schneeberger (wir hatten berichtet , siehe auch unten). Einer Vorverlegung der Landtagswahl 2023 in den Herbst stehe für ihn derzeit absolut nicht zur Debatte.