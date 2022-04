SPÖ Niederösterreich schwört sich auf NÖ-Wahl ein

Werbung

Weil man „Pflöcke einschlagen“ und „Themen vorgeben“ wolle – darum kam die niederösterreichische SPÖ in der Vorwoche zu einer zweitägigen Klubklausur in Hirschwang an der Rax (Bezirk Neunkirchen) zusammen. Die Eckpunkte waren schon vor der Zusammenkunft abgesteckt: Man wolle Maßnahmen gegen die aktuelle Teuerungswelle ebenso in den Mittelpunkt stellen wie die Bereiche Gesundheit, Pflege und Kinderbetreuung. Das mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate, aber natürlich auch schon in Richtung Landtagswahl. Diskutiert wurden die „roten“ Ziele mit rund 80 Abgeordneten und Funktionären, aber auch mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen.

Insbesondere die stark gestiegenen Energiepreise will die Landes-SPÖ ins Zentrum der politischen Debatte rücken. „Niemand, aber auch wirklich niemand, soll sich in Niederösterreich zwischen Heizen und Essen entscheiden müssen“, gibt Landesparteivorsitzender Franz Schnabl die Linie vor. Dass der gemeinsam mit den NEOS eingebrachte Dringlichkeitsantrag für einen „blau-gelben Teuerungsausgleich“ im Landtag nicht diskutiert wurde, wurmt Schnabl nach wie vor: „Die vorgesehenen 200 Euro hätten den Betroffenen ein wenig Luft im tagtäglichen Kampf gegen die Teuerung verschafft!“

Personelle Weichen für Wahl erst im November

Auffallend scharf fällt bei der SPÖ die Kritik gegenüber der ÖVP NÖ aus. Das viel zitierte „Miteinander“ suche man bei der Mehrheitspartei nämlich vergeblich, die Kooperation mit den anderen Landtags-Fraktionen sei hingegen „ausgezeichnet“, meint der Landeshauptfrau-Stellvertreter. So es nach der nächsten Landtagswahl „entsprechende Mehrheiten“ gäbe, werde man etliches umsetzen können, so Schnabl. Der reguläre Termin für den Urnengang wäre im Jänner – so er zu diesem Zeitpunkt stattfindet, will man im November die personellen Weichen stellen.