Teuerung, Gesundheit, Pflege: SPÖ NÖ will „Pflöcke einschlagen“

Um „Pflöcke einzuschlagen“ und „Themen vorzugeben“ – darum kommt die niederösterreichische SPÖ heute und morgen in Hirschwang an der Rax im Bezirk Neunkirchen zu einer Klubklausur zusammen. Thematisch soll es unter anderem um Maßnahmen gegen die Teuerung, das bereits vorgestellte „KinderPROgramm“ sowie um die Bereiche Pflege und Gesundheit gehen.

Der Teuerungswelle – ausgelöst durch die explodierenden Energiepreise – gelte es, entschieden entgegenzutreten, so SPÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl: „Wir stellen fest, dass die Bundesregierung in allen Bereichen, wo es drauf ankommt, den Menschen zu helfen, zu wenig, zu spät und zu zögerlich agiert“, übte der Landeshauptfrau-Stellvertreter harsche Kritik an der türkis-grünen Bundesregierung.

Er verwies auf den mit den NEOS eingebrachten Dringlichkeitsantrag für einen „blau-gelben Teuerungsausgleich“ – ÖVP und FPÖ hatten dem in der letzten Landtagssitzung nicht die Dringlichkeit zuerkannt, es kam daher zu keiner Debatte darüber. „Die vorgesehenen 200 Euro für unsere niederösterreichischen Landsleute hätten den Betroffenen ein wenig Luft im tagtäglichen Kampf gegen die Teuerung verschafft“, zeigte sich Schnabl überzeugt.

Plädoyer für burgenländisches Modell

Für das „KinderPROgramm“ der SPÖ NÖ machte sich einmal mehr Vizeklubobmann Christian Samwald stark. Das Programm würde „echte Wahlfreiheit gewährleisten“ und dafür sorgen, „dass Kinder unabhängig vom sozialen Status der Eltern keinen Nachteil beim Start in ihr junges Leben erfahren“, so Samwald. Gefordert wird in dem Papier unter anderem, dass Kindergärten an vier Tagen pro Woche mindestens neuneinhalb Stunden geöffnet haben sowie eine Begrenzung der Schließtage mit 25 pro Jahr.

Auf den Notfallbetrieb in NÖ Krankenhäusern ging Gesundheitssprecherin Karin Scheele ein, die bei der Pressekonferenz die erkrankte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig vertrat. „Die Angestellten im Gesundheits- und Pflegebereich stemmen sich seit vielen Jahren mit all ihren Kräften gegen die schlechten Arbeitsbedingungen und den Personalmangel“, so Scheele. Sie gab auch ein starkes Plädoyer für die Einführung des burgenländischen Modells, in dem pflegende Angehörige angestellt werden, ab.

Kritik an ÖVP, Lob für andere Parteien

Während die SPÖ-Vertreter der Bundesregierung „Untätigkeit“ vorwarfen, schoss man sich auch auf die niederösterreichische ÖVP ein, die mit Kanzler, Innenminister, Verteidigungsministerin und Nationalratspräsident wichtige Positionen im Bund stelle. Wer, wenn nicht die ÖVP NÖ, könne „eingreifen“ und den „Stillstand“ beenden, so Klubobmann-Stellvertreter Samwald.

Das vielzitierte Miteinander sei weniger bei der Mehrheitspartei, sondern vielmehr bei den anderen Fraktionen zu suchen, erklärte Landesparteivorsitzender Schnabl und verwies auf den Erhalt des Skigebiets Lackenhof am Ötscher und die Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen. Gemeinsam mit der FPÖ hatte sich die SPÖ im vorigen Winter ja für einen Sonderlandtag zu dem Thema ausgesprochen.

Bei der Klausur in Hirschwang (Marktgemeinde Reichenau an der Rax) kommen rund 80 Sozialdemokraten zusammen – vertreten sind dabei nicht nur die Landtagsabgeordneten, Bundes- sowie Nationalräte, sondern auch Mitarbeiter aus den Landesorganisationen, die Bezirksparteichefs sowie Fachleute, mit denen über unterschiedliche Themen debattiert wird. Neben der Gesundheitslandesrätin fehlt auch Klubobmann Reinhard Hundsmüller krankheitsbedingt bei der Zusammenkunft.