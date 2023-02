ÖVP und SPÖ verhandeln am Dienstag über erste Inhalte

Werbung

Eine Zusammenarbeit von ÖVP und SPÖ in der Landesregierung zeichnet sich ab: Morgen, Dienstag, treffen einander Vertreter der Parteien, die beide Verluste bei der Landtagswahl hinnehmen mussten, nach Vorgesprächen und organisatorischen Terminen erstmals zu inhaltlichen Gesprächen. Auf dem Programm stehen gleich zwei große inhaltliche Brocken, nämlich die Bereiche Nachhaltigkeit, Umwelt und Erneuerbare Energie sowie Arbeit und Wirtschaft.

Grundlage für die ersten inhaltlichen Verhandlungen seien die im Vorjahr von ÖVP, SPÖ und FPÖ gemeinsam präsentierte "Landesstrategie 2030" sowie die Wahlprogramme der Parteien. Die Vorgespräche haben die beiden Chefverhandler, Jochen Danninger (ÖVP) und Sven Hergovich (SPÖ), jeweils als "konstruktiv" bewertet.

ÖVP und FPÖ verhandeln am Mittwoch

Eine Zusammenarbeit von Volkspartei und Sozialdemokraten innerhalb der durch das Proporz-System gebildeten Regierung gilt deshalb zurzeit als wahrscheinlichste Variante. Am Mittwoch ist jedoch auch ein Gespräch zwischen ÖVP und FPÖ geplant. Während die FPÖ stets erklärt hatte, Johanna Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau zu wählen, könne man sich eine Zusammenarbeit in Form eines Arbeitsprogramms sehr wohl vorstellen. Landesparteisekretär Alexander Murlasits hält das für nötig, damit der Wählerwille abgebildet werde. Die FPÖ erreichte bei der Wahl ein Plus von zehn Prozentpunkten und Platz zwei. Sie mit de facto inhaltslosen Ressorts „abzuspeisen“ werde es „nicht spielen“, sagt Murlasits. Eine Zusammenarbeit zwischen SPÖ und FPÖ in Form eines Arbeitsübereinkommens werde es aber nicht geben, heißt es.

Mit den NEOS soll es diese Woche ebenfalls noch ein Gespräch geben. Zwischen ÖVP und Grünen sei nächste Woche ein Termin geplant.

Ressort-Verteilung ist noch offen

Noch fast zur Gänze offen ist die Verteilung der Ressorts in der neuen Landesregierung. Fix ist nur: Die ÖVP stellt künftig vier, die FPÖ drei und die SPÖ zwei Mitglieder. Während Volkspartei und Sozialdemokraten bereits ihre Regierungsteams bekanntgegeben haben, ist dies bei den Freiheitlichen noch ausständig. Die FPÖ hat vergangene Woche ihre Mandatare nominiert. Aus dem Kreis der 14 Landtagsabgeordneten sollen dem Vernehmen nach die drei künftigen Regierungsmitglieder kommen. "Über Personalia in der Regierungsverantwortung wird zum Schluss gesprochen", heißt es offiziell.

Bis Ende März muss jedenfalls alles entschieden sein. Der Donnerstag, 23. März, gilt als Termin für die konstituierende Sitzung mittlerweile als fix, wenngleich die offizielle Einladung des Landtagspräsidenten noch ausständig ist.