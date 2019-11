Seit Freitag stehen die Verhandlungsteams für eine türkis-grüne Koalition. Noch einmal traf sich die jeweils sechsköpfige Steuerungsgruppe zum Gespräch, ehe diese Woche die Verhandlungen in den sechs Haupt- und 30 Fachgruppen anlaufen.

Während bei den Grünen die Sitzordnung am Verhandlungstisch rund um Parteichef Werner Kogler immer variiert, hält die ÖVP an einer fixen Platzvergabe fest. „Ein konservatives Element haben wir uns also doch erhalten“, lächelt Stefan Steiner. Der 41-jährige Jurist aus Wieselburg gilt als engster Vertrauter und Chef-Stratege von ÖVP-Chef Sebastian Kurz und sitzt immer links von diesem am Verhandlungstisch. So wie schon 2017 bei den Koalitionsgesprächen mit der FPÖ. „Das hat aber nichts mit Aberglauben zu tun“, versichert Steiner. Die Gespräche seien für ihn vergleichbar mit den Verhandlungen vor zwei Jahren, „auch wenn wir mit den Grünen inhaltlich in einigen Bereichen weiter auseinanderliegen“, meint Steiner. Die Ergebnisse der Fachgruppen werden wieder in der Steuerungsgruppe besprochen. „Zudem gibt es Koordi nierungsgespräche zwischen den Gruppen – fad wird uns also sicher nicht“, schmunzelt der dreifache Familienvater.

"Das ist die Rolle, die am besten zu mir passt“

Wegen seiner Familie sieht er sich in Zukunft weiter in der zweiten Reihe als strategischer Berater. „Das ist die Rolle, die am besten zu mir passt“, findet er.

Zu den Erfolgschancen der Gespräche lässt sich Steiner nichts entlocken, obwohl in seiner Stimme Optimismus mitschwingt. „Zeitdruck gibt es keinen, auch wenn man sie rasch abschließen will. Hier steht die Qualität über allem“, sagt Steiner, der am Freitag nach einer Verletzung beim Hobbyfußball erstmals ohne Krücken zu den Gesprächen kam.

Diese benötigt dafür nach einer Knie-OP Wolfgang Sobotka, der ebenfalls eine wichtige Rolle bei den Verhandlungen spielt. Der Ex-Innenminister leitet die Gespräche der Gruppe Staat, Gesellschaft und Transparenz auf ÖVP-Seite. Gegenüber steht ihm Alma Zadic von den Grünen. Eine Linie zu finden, gilt es bei Themen zu Verfassung, Verwaltung, Transparenz, Informationsfreiheit, Justiz, Wohnen, Konsumentenschutz, Kunst, Kultur, Medien und Sport.

Ohne die Verhandlungskünste ihrer NÖ-Chefin müssen die Grünen auskommen. „Ich habe gebeten, wegen der Gemeinderatswahlen auf mich zu verzichten“, erklärt Helga Krismer. Miteingebunden ist sie als Teil des erweiterten Teams dennoch. „Wenn Werner Kogler eine breitere Meinung braucht, bringe ich mich ein.“ Wie sie die Erfolgschancen einschätzt, verrät Krismer nicht. Vorsichtig positiv zeigt sich aber auch sie: „Es ist allen klar, dass es um viel geht.“

Aber auch viele andere Namen von Niederösterreichern findet man auf den Listen der Verhandlungsteams: Auf ÖVP-Seite bringen sich unter anderen Stephan Pernkopf, Alfred Riedl, Bernhard Wurzer oder Georg Strasser ein. Für die Grünen verhandeln etwa Ulli Fischer, Elisabeth Götze und Ulrike Lunacek.