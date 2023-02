Nach der Wahl Koalitionsverhandlungen: ÖVP und SPÖ starten am Dienstag die Gespräche

Lesezeit: 2 Min Lisa Röhrer

Der designierte Landesparteivorsitzende Sven Hergovich (links) führt die Gespräche für die SPÖ. Auf Seiten der ÖVP verhandelt der designierte Klubobmann Jochen Danninger. Foto: NLK (Danninger) bzw. Franz Gleiss (Hergovich)

B is Ende März müssen sich die Parteien auf Inhalte für eine Zusammenarbeit und eine Ressort-Verteilung in der Landesregierung geeinigt haben. Zwischen ÖVP und SPÖ finden diese Woche die ersten Verhandlungen statt. Mit der FPÖ werden noch Termine fixiert, sagt der designierte ÖVP-Klubobmann Danninger. Vorerst gehe es in den Gesprächen darum, Termine, Themen und Verhandlungsteams festzulegen, erklärt er.