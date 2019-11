Förderung für MINT-Mittelschulen und Maßnahmen gegen einen Fachkräftemangel in Mittelschulen und Kindergärten: Auf diese Forderungen einigten sich die Landesbildungsreferenten der Bundesländer bei ihrer Konferenz im Thermenressort Laa.

Schulen mit Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik-Schwerpunkt sollen künftig einen erweiterten Schulsprengel, ähnlich Sport- oder Musikmittelschulen, bekommen. Dazu bedarf es einer gesetzlichen Verankerung der MINT-Schulen.

Verdopplung der MINT-Schulen

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister kündigte an, dass im Schuljahr 20/21 die Zahl der MINT-Schulen in NÖ von sechs auf zwölf verdoppelt würde. Denn die Rückmeldungen zu Schulen mit Naturwissenschaft und Technikschwerpunkt seien ausgezeichnet.

Lehrer und Kindergartenpädagoginnen-Mangel gibt es in NÖ noch nicht. Wohl aber in anderen Bundesländern. Um diesen zu mindern bzw. zu verhindern, fordern die Bundesländer mehr Studienplätze für Mathe-, Physik-, Chemie- und bildnerische Erziehung-Lehrer. In den Kindergärten soll es künftig möglich sein, „Personen mit adäquaten pädagogischen Ausbildungen“ in den Kindergärten einzusetzen.