Die AK-Präsidenten in Niederösterreich und Wien setzen auf Dialog mit Mitgliedern, Freiheitliche wollen Altrechte kippen.

Jetzt entwickelt sich ein neuer Konflikt um die Zukunft der Arbeiterkammer. Niederösterreichs AK-Präsident Markus Wieser und die neue Präsidentin der AK in Wien und im Bund, Renate Anderl, beide von der dominierenden SPÖ-Fraktion, luden am Samstag zum Tag der offenen Tür und des Dialogs.

Es ging dabei vor allem auch darum, eine Leistungsschau der Tätigkeit der AK zu zeigen und Anliegen der Arbeitnehmer zu hören. Niederösterreichs AK-Chef Wieser hob hervor, dass man in Niederösterreich 68 Millionen Euro für Beschäftigte erkämpft habe. Das sei etwa die Summe der NÖ-Beitragseinnahmen.

Befragung läuft noch bis Ende Mai

Noch bis Ende Mai läuft die Umfrage "Wie soll Arbeit?" der AK, mit der die AK-Spitze Rückhalt im Konflikt mit der Regierung unter anderem gegen die geplante Erlaubnis für einen 12-Stunden-Tag holen will. Gleichzeitig wappnet sich die Arbeiterkammer damit für die Debatte mit der Regierung über die Höhe der AK-Beiträge und mögliche Einsparungen. Außerdem stehen in der ersten Hälfte 2019 in allen Bundesländern AK-Wahlen auf dem Kalender, in Niederösterreich Ende April.

Freiheitliche wollen keine Beiträge bis 21.000 Euro

In die Kerbe gegen das bisherige AK-Establishment und die AK "alt" schlagen die freiheitlichen Arbeitnehmervertreter, die ebenfalls am Samstag ihren Bundestag abhielten. Im Leitantrag wird eine Arbeiterkammer neu gefordert. Dazu zählt der Wegfall der AK-Beiträge für Beschäftigte mit weniger als 21.000 Euro Jahreseinkommen.

Außerdem verlangen die Freiheitlichen die Beseitigung der Alt-Pensionsrechte für frühere Topleute in der Arbeiterkammer. Sie würden weiters gern die Rücklagen der AK evaluieren. Innerhalb der AK wollen sie mehr Einfluss auf die Mitgliederzeitung und Werbung.