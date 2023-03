NEOS werden weder Mikl-Leitner noch Landbauer wählen

Werbung

Indra Collini erklärte: „Morgen hebt das Flugzeug ab Richtung Ibiza, und die ÖVP hat für uns alle das Ticket gelöst.“ Damit spielt sie auf die Zusammenarbeit der ÖVP mit der FPÖ an. Sie kritisierte auch direkt das Arbeitsübereinkommen der beiden Parteien, in dem sie „die Zukunft vermisse“. Danach kam die Landessprecherin ins Reimen: „Es ist ein Festhalten am Alten, ein Verwalten statt Gestalten.“

Für Collini sei die Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sehr weit gegangen, um ihren Posten zu behalten, auch Udo Landbauer sei aber „schmerzbefreit“. Schließlich hätten laut der Neos-Chefin beide Parteien vor der Wahl gesagt, dass sie sich gegenseitig nicht zur Macht verhelfen würden.

Collini: „Einsame Wahl für Landeshauptfrau“

In der morgigen konstituierenden Sitzung würde die Landeshauptfrau laut der pinken Politikerin eine „einsame Wahl“ erwarten. So wird Mikl-Leitner nach jetzigem Stand nur die Stimmen ihrer eigenen Partei bekommen. Sowohl SPÖ, Grüne als auch die NEOS würden sie nicht wählen, die FPÖ wird wohl ungültig abstimmen. Für Collini sei das ein Zeichen für das fehlende Vertrauen aller anderen Parteien, so gäbe es keine gute Basis für die nächsten fünf Jahren.

Die NEOS werden morgen aber auch die restlichen ÖVP-Regierungsmitglieder, sowie den LH-Stellvertreter Udo Landbauer und die FPÖ-Landesräte nicht wählen. Collini kritisierte auch die Absicht, Gottfried Waldhäusl zum zweiten Landtagspräsidenten zu machen. Dem Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) sprach die NEOS-Chefin dagegen ihr Vertrauen aus, er sei „eine verbindende Persönlichkeit“.

Neos und Grüne könnten in nächsten fünf Jahren „Zünglein an der Waage“ sein

Aufgrund des fehlenden Klubstatus sei es für die NEOS zwar schwierig, konkrete Umsetzungspläne für die nächste Legislaturperiode zu verkünden, die Partei will allerdings an den Themen Kinderbetreuung, Klimaschutzgesetz, Demokratie-Paket und an der Abschaffung des Proporzsystems „dranbleiben“.

Ob es für diese Ziele eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Grünen geben werde, wollte Collini jetzt noch nicht sagen. Die Pinken würden aber „in Sachfragen immer Gespräch und gemeinsame Lösungen suchen“. Gerade das Thema Klima sei aber beiden Parteien wichtig, und so würde man Helga Krismer und die Grünen unterstützen, „wenn sie auf uns zukommen“. Jedenfalls könnten laut der NEOS-Landessprecherin die beiden kleinen Parteien bei Verfassungsmehrheiten das „Zünglein an der Waage“ sein, da ÖVP und SPÖ zusammen keine Zwei-Drittel-Mehrheit hätten.

Collini warnt vor Schwarz-Blau auch in Salzburg

Collini sah zwar für Niederösterreich mit Blick auf die morgige Sitzung „den Zug schon abgefahren“, blickte aber auch schon auf die Landtagswahl in Salzburg. So erklärte sie: „Wer ÖVP wählt, muss sich bewusst sein, dass er Schwarz-Blau bekommt.“ Sie sah in der niederösterreichischen Zusammenarbeit zwischen ÖVP und FPÖ eine „Aufstiegshilfe ins Kanzleramt“ für Herbert Kickl.