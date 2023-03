SPÖ lässt Wahl von Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau noch offen

Werbung

Nach der Präsentation des schwarz-blauen Arbeitsübereinkommens für Niederösterreich letzten Freitag, gab es am Montag erstmals wieder Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ. „Dabei ging es in erster Linie um Geschäftsordnungsfragen“, wie SPÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander mitteilte. Die Frage, welche Ressorts die beiden SPÖ-Landesregierungsmitglieder Sven Hergovich und Ulrike Königsberger-Ludwig übernehmen werden, war auch am Dienstag, zwei Tage vor der konstituierenden Landtagssitzung, noch offen.

Geklärt werden soll die Ressortverteilung in einem Gespräch zwischen dem SPNÖ-Chef Sven Hergovich und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dabei dürften auch etwaige Verstimmungen der beiden zur Sprache kommen, die nach dem Abbruch der Verhandlungen zwischen ÖVP und SPÖ öffentlich wurden.

Zwander: „LH-Wahl hängt von der Stimmungslage ab“

Der Ausgang des Gesprächs sowie die Relevanz der für die SPÖ-Landesräte zugedachten Ressorts wird mitentscheidend sein, ob die SPÖ-Abgeordneten am Donnerstag Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau wählen werden oder nicht. Ursprünglich hatte Hergovich eine Unterstützung der schwarz-blauen Regierung ausgeschlossen. Wie Zwander im NÖN-Telefonat am Dienstag klarstellte, wird die Entscheidung aber erst in der SPÖ-Parteisitzung am Mittwoch gefällt: „Das hängt auch von der Stimmungslage ab“, so Zwander.

Gut möglich also, dass Mikl-Leitner neben den Stimmen der ÖVP-Abgeordneten sogar jene der SPÖ erhält. Kurioserweise werden die Freiheitlichen, mit denen die ÖVP ein Übereinkommen geschlossen hat, nicht für Mikl-Leitner votieren und ungültig wählen, um ihr „Wahlversprechen“ nicht brechen zu müssen.

Lob von Mikl-Leitner für die rote Landesrätin

Mikl-Leitner selbst hat in einem NÖN-Interview am Montag die Zusammenarbeit mit SPÖ-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig in der abgelaufenen Legislaturperiode gelobt. „Die Zusammenarbeit war vertrauensvoll und von dem Willen getragen, gemeinsam etwas weiterzubringen. Ich sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern“, so Mikl-Leitner. Sie sei außerdem der Meinung, dass Königsberger-Ludwig im Gesundheitsbereich gute Arbeit gemacht habe. „Sie ist eine Politikerin mit Handschlagqualität“, betonte die Landeshauptfrau. Gut möglich also, dass die SPÖ-Landesrätin auch die nächsten fünf Jahre für einen Teilbereich im Gesundheitswesen zuständig sein könnte.