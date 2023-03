Das ist der Weg zur neuen Landesregierung

Werbung

Am Donnerstag, 23. März, wird der neue niederösterreichische Landtag konstituiert und die Landesregierung angelobt. Wie sich die Regierung zusammensetzen wird, ist auch eine Woche vor der Wahl noch nicht restlos geklärt.

Während sich ÖVP und SPÖ bereits vor einigen Wochen auf ihre Mitglieder in der Regierung geeinigt haben, ist bei der FPÖ personell weiterhin vieles offen. Wer, wen, in welches Amt wählt, wird zurzeit ebenfalls nur spekuliert. Angesichts noch nicht fixierter Arbeitsübereinkommen ist diese Frage besonders spannend. Klar ist, dass die konkreten Wahlvorschläge 48 Stunden vor der konstituierenden Sitzung eingebracht werden sollten. Was die Landesverfassung im Detail vorsieht, hat die NÖN zusammengefasst.

Wie wird die Landeshauptfrau/der Landeshauptmann gewählt? Das Landesoberhaupt wird von allen 56 Landtagsabgeordneten gewählt. Es genügt eine einfache Mehrheit. Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit hält die ÖVP 23 Mandate. Sie braucht also auch die Stimmen einer anderen Partei. Außer, die 14 FPÖ-Abgeordneten, die Mikl-Leitner fix nicht wählen wollen, wählen ungültig oder verlassen den Sitzungssaal bei dem Votum. Letzteres hat FPÖ-NÖ-Chef Udo Landbauer ausgeschlossen. Doch auch, wenn die freiheitlichen Abgeordneten einen leeren Zettel abgeben, würden ihre ungültigen Stimmen nicht gezählt. Bei den dann übrigen 42 Stimmen hätte die ÖVP mit ihren 23 Stimmen die Mehrheit. Johanna Mikl-Leitner wäre damit als Landeshauptfrau wiedergewählt.

Wie werden die LH-Stellvertreter gewählt? Auch die zwei Stellvertreter, die den beiden mandatsstärksten Parteien (ÖVP und FPÖ) zustehen, werden in einem eigenen Wahlgang mit einfacher Mehrheit gewählt. Für die ÖVP ist Stephan Pernkopf fix. Bei der FPÖ soll dieses Amt Udo Landbauer einnehmen. Bestätigt ist das aber noch nicht. Dann wäre die Frage, ob Landbauer abseits der 14 FPÖ-Abgeordneten auf weitere Stimmen zählen kann. Das geht wohl nur, wenn sich die FPÖ mit der ÖVP auf ein Arbeitsübereinkommen einigt. Die SPÖ hat zwar eine Wahl Landbauers zum Landeshauptmann ausgeschlossen, lässt sich eine Wahl Landbauers zum Stellvertreter aber noch offen.

Wie werden die Landesräte gewählt? Die Landesräte sind nach den Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes auf die einzelnen Parteien aufzuteilen. Damit werden die Parteien verhältnismäßig nach den erhaltenen Wählerstimmen an der Regierungsarbeit beteiligt. Entsprechend dem Wahlergebnis der Landtagswahl am 29. Jänner stehen von den neun Regierungsmitgliedern vier der ÖVP, drei der FPÖ und zwei der SPÖ zu. Nach Abzug der Landeshauptfrau bzw. Landeshauptfrau-Stellvertreter bleiben der ÖVP in der Landesregierung noch zwei Landesräte, die mit Christiane Teschl-Hofmeister und Ludwig Schleritzko bereits fixiert sind. Der FPÖ stehen nach Abzug des LH-Stellvertreters ebenfalls noch zwei Landesräte zu. Wer diese Plätze einnehmen wird, ist offen. Für die SPÖ werden jedenfalls Sven Hergovich und Ulrike Königsberger-Ludwig als Landesrat bzw. Landesrätin auf der Regierungsbank Platz nehmen.

Bei der Wahl der Landesräte handelt es sich um eine gebundene Wahl. Es sind also nur jene Stimmen gültig, die auf eine von den Parteien vorgeschlagene Kandidatin oder Kandidaten entfallen. So würde es genügen, wenn ein Landesrat oder eine Landesrätin nur eine Stimme erhalten würde.