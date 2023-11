Die Beratungszahlen bei „Pro Konsument“ sind explodiert

„Ein für viele Menschen in Österreich - eigentlich für alle Menschen in Österreich - herausforderndes Jahr neigt sich dem Ende zu. Inflation und Teuerung, Wohnen und Mieten, Energie und gestiegene Zinsen bewegen die Menschen und werden die Menschen auch weiterhin bewegen“, sagte Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) bei einer Pressekonferenz im St. Pöltner Landhaus. Diese Gegebenheit spüre man auch bei „Pro Konsument“, einem Verein für Konsumentenschutz der AKNÖ und des Landes Niederösterreich. Teuerung und Inflation sind anstelle der klassischen Konsumentenschutzthemen getreten.

Bereits im Vorjahr gingen demnach die meisten Anfragen der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auf die Bereiche Wohnen und Mieten, Banken und Finanzen sowie Energie zurück. 2023 verdeutlichte sich diese Tendenz noch einmal: Stellten die Menschen im Bundesland im gesamten Jahr 2022 noch 6.215 Anfragen zu diesen Themen, steht man heuer mittlerweile bei knapp 7.500 Anfragen. Generell würden die Beratungszahlen derzeit explosionsartig ansteigen, heißt es von der AKNÖ und dem Land. Insgesamt habe man im vergangenen Jahr über 14.000 Beratungen verzeichnen können.

Mit 3.400 Anfragen: Das Thema Wohnen beschäftigt Niederösterreich am stärksten

Besonders Mieterinnen und Mieter hätten in den vergangenen beiden Jahren ihre Fragen an „Pro Konsument“ gerichtet. So hätten sich viele Landsleute im Laufe des Jahres mit wiederholten Mieterhöhungen konfrontiert gesehen und sich daraufhin die Frage gestellt, ob diese Erhöhungen überhaupt gerechtfertigt seien. Darüber hinaus würden vor allem Bewohnerinnen und Bewohner von Genossenschaftswohnungen über immer höher werdende Kosten klagen. Das sei laut „Pro Konsument“ auf die gestiegenen Kreditzinsen zurückzuführen. Die Mieterinnen und Mieter seien davon indirekt betroffen. Ein weiteres Thema seien nicht eingehaltene Kostenvoranschläge. Insgesamt gingen beim Verein im Jahr 2022 über 3.400 Anfragen rund um das Thema Wohnen ein. Dieses Jahr hätte man bis September bereits 3.500 Anfragen in diesem Bereich gezählt.

Wenig überraschend machte auch der Bereich Energie in den vergangenen beiden Jahren einen großen Anteil der Anfragen aus. Im Jahr 2022 verzeichnete man so 3.100 Anfragen zu diesem Thema. Bis heute würden beim Verein zahlreiche Fragen zu Anbieterwechseln, gekündigten Verträgen, Preisänderungen oder zu nicht eingehaltenen Preisgarantien eingehen. Die Banken- und Finanzanfragen, von denen man im letzten Jahr 900 zählte, drehten sich häufig um gestiegene variabel Zinsen für Kredite. Zudem kamen Anliegen wie das Überziehen des Girokontos oder die vorzeitige Auflösung von Leasingverträgen, deren Raten nicht mehr bezahlt werden konnten.

Fokus auf Cyberkriminalität: Land NÖ und AKNÖ verlängern Zusammenarbeit

Aufgrund des wahrgenommenen Bedarfes an Beratungen im Bereich des Konsumentenschutzes verlängern die Arbeiterkammer Niederösterreich und das Land ihre Zusammenarbeit im Rahmen von „Pro Konsument“ um ein weiteres Jahr. Der entsprechende Vertrag wurde am 6. November im Landhaus in St. Pölten unterzeichnet. Susanne Rosenkranz bedankte sich bei den zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich um die Anliegen der Menschen im Bundesland annehmen: „Durch die enge Zusammenarbeit von Land NÖ und AK Niederösterreich können sich die Menschen in unserem Bundesland darauf verlassen: Ihnen steht in allen Konsumentenschutzfragen ein kompetenter Ansprechpartner zur Seite“.

Zukünftig möchte man verstärkt an Präventionsmaßnahmen im Bereich der Cyberkriminalität arbeiten. Denn neben dem Wohnen, der Energie und den Finanzen wären im Jahr 2022 etwa Themen wie Fakeshops und Phishing stark präsent gewesen. Besonders das Phishing, bei dem Kriminelle sich Zugangsdaten ihrer Opfer erschleichen und sie teils um zehntausende Euro bringen, würde zu einer immer größeren Problematik anwachsen. „Deshalb ist es umso wichtiger, Konsumentinnen und Konsumenten - schon vom Jugendalter an - über Gefahren und Risiken der Konsumwelt zu informieren“, erklärt die AKNÖ-Präsidentin und Obfrau von „Pro Konsument“ Bettina Heise.

Die Leistungen des Vereins sind für die Konsumentinnen und Konsumenten kostenlos und umfassen telefonische sowie persönliche Beratungen und schriftliche Interventionen bei Verhandlungsgegnern. Sie richten sich an alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Eine Mitgliedschaft bei der Arbeiterkammer ist nicht notwendig.