Seit 2016 vermittelt die Verbraucherschlichtung zwischen Konsumenten und Unternehmen, um Streitigkeiten vorab außergerichtlich zu lösen. Obwohl die Schlichtungsverfahren freiwillig sind beteiligen sich acht von zehn Unternehmen und in zwei Drittel aller Fälle kann auch eine Einigung erzielt werden.

44.000 Euro seit Jahresbeginn

Seit Jahresbeginn langten bereits 101 Anträge aus Niederösterreich bei der Verbraucherschlichtung ein. Dadurch konnte der Verein rund 44.000 Euro für niederösterreichische Konsumenten ausverhandeln.

„Die Fälle zeigen, dass es ganz wichtig ist, dass wir Einrichtungen haben, an die sich KonsumentInnen wenden können“, unterstreicht Landeshauptfraustellvertreter Franz Schnabl (SPÖ), der in der Landesregierung für Konsumentenschutz zuständig ist. „Insbesondere sozial Schwachen wird dadurch geholfen, zu ihrem Recht zu kommen“, fügt Simon Eder, Geschäftsführer der Verbraucherschlichtung Austria, hinzu. Schnabl kündigt zudem an, dass künftig Sprechtage in den Bundesländern ausgebaut werden sollen.

Corona dominiert Konsumentenschutz

Die Coronapandemie prägte auch die Anträge an die Verbraucherschlichtung im Vorjahr. So zählten Reisestornierungen und Fitness-Center-Mitgliedschaften zu den Top-Themen 2020. Das Service der Verbraucherschlichtung reicht jedoch weit: von Versicherungsproblemen über Heizkostenrechnungen bis hin zu Problemen bei Urlaubsreisen. Daher appelliert Eder: „Jeder Konsument ist gut beraten, zuerst in einem Schlichtungsverfahren einen Lösungsversuch zu unternehmen, bevor er auf seinen Anspruch verzichtet oder zu Gericht geht!“