VPNÖ will sich nach der Wahl-Niederlage neu ausrichten

Der Schock sitzt bei der niederösterreichischen Volkspartei noch immer tief: Bei der Landtagswahl im Jänner hat die Partei um Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner fast zehn Prozentpunkte verloren. Sie rutschte auf 39,93 Prozent ab. Woran das lag, wurde in den vergangenen Wochen in vielen Fokusgruppen und Diskussionen analysiert. „Aus einer verlorenen Wahl lernt man weit mehr als aus einer gewonnen“, wollte es Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner positiv formulieren. Jetzt will sich die Partei neu ausrichten, wie es aus ÖVP-Kreisen heißt.

Präsentiert werden soll das neue Partei-Konzept Ende Juni. Zuvor müssen sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ihr gesamtes Spitzenteam bei einer Veranstaltung am 27. Juni im Raum St. Pölten den Funktionärinnen und Funktionären stellen, wie auch der Kurier berichtete.

Die Rede ist davon, dass bei dieser Funktionärsveranstaltung eine neue Marschrichtung ausgegeben wird. Der bisher gelebte Miteinander-Kurs kann angesichts der politischen Entwicklungen — allen voran der fehlenden Zusammenarbeit und dem Hick-Hack mit der SPÖ — nicht weitergeführt werden. Positionieren will sich die Partei wieder stärker in der politischen Mitte. So soll sie sich von den deutlicher gewordenen linken und rechten politischen Rändern abheben. Zudem solle besser kommuniziert werden, wofür die VPNÖ steht und vor allem auch, wofür sie nicht steht, erklärt ein Insider. Laut der parteiinternen Analyse sei das nicht mehr klar gewesen.

Die in der Parteizentrale in der St. Pöltner Ferstlergasse angesiedelte Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit wird dafür neu aufgestellt. An Bedeutung gewinnen dürfte der Social-Media-Bereich. Das erklärt man damit, dass sich dort politischer Protest manifestiert. Die Wahl-Niederlage hat die ÖVP ja bereits im Jänner auf eine politische Protest-Bewegung zurückgeführt.