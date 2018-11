Die Beziehungen zwischen Niederösterreich und Kasachstan soll das in der Vorwoche eröffnete Honorarkonsulat in St. Pölten vertiefen. Für Botschafter Kairat Sarybay (Bild) ist Honorarkonsul Alexander Kiss dafür bestens geeignet, betont der Diplomat im NÖN-Gespräch. „Er ist ein guter Netzwerker und wird die Kooperation pflegen.“

Niederösterreich ist bereits ein wichtiger Partner für Kasachstan. Zum einen sind mit Voith Hydro, Ginzler, MUT, Diamond Aircraft, Lise und Xvise sechs Firmen aus dem Bundesland im zentralasiatischen Staat aktiv, zum anderen studieren kasachische Studenten an der Donau-Uni sowie an den Fachhochschulen in St. Pölten und Wiener Neustadt.

Mit diesen Einrichtungen will Kasachstan künftig stärker kooperieren. Zudem will sich der Staat gezielt Know-how aus Niederösterreich holen, unter anderem in der Wein-Produktion.