Niederösterreich will stärker mit Serbien zusammenarbeiten

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) traf die serbische Justizministerin Maja Popovic zum Arbeitsgespräch in St. Pölten. Im Zentrum des Termins stand allen voran das kontinuierliche Heranführen des Westbalkans an die Europäische Union. „Das ist trotz der derzeit herausfordernden politischen Situation wichtig für den Erweiterungsprozess, denn die Sicherheit der EU beginnt am Westbalkan“, betonte Mikl-Leitner. Besonders Niederösterreich könne von einer engeren wirtschaftlichen und politischen Anbindung des Westbalkans an die Europäische Union stark profitieren, meinte sie. Ministerin Popovic habe schon in den vergangenen drei Jahren „mit der Justizreform in Serbien einen großen Beitrag geleistet, um das Land näher an die EU heranzuführen“, fand die Landeshauptfrau.

Die Zusammenarbeit mit Serbien ist für Niederösterreich nicht neu. Sie soll aber noch intensiviert werden. Gestärkt wurden die Kontakte bereits durch die Kooperation innerhalb der Arbeitsgemeinschaft der Donauländer, meinte Mikl-Leitner. Ab 2020 hatte die autonome serbische Provinz Vojvodina den Vorsitz inne und Justizministerin Popovic bekräftigte im Gespräch gegenüber der Landeshauptfrau, „dass die erarbeiteten Strategien der Arbeitsgemeinschaft, wie die Stärkung des Donauraums, eine bessere Vernetzung, Umweltschutz und der Aufbau des Wohlstands, zu einem noch engeren Zusammenrücken innerhalb Europas führen.“

In Zukunft wollen Niederösterreich und Serbien auch beim Thema Wirtschaft noch enger zusammenarbeiten. „Aus diesem Grund haben wir den Kontakt zu unserer NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus hergestellt“, erklärte Mikl-Leitner, „denn besonders im Bereich innovative Regionalentwicklung, Stichwort Technopole und Cluster, kann Niederösterreich eine Vorbildrolle für Serbien einnehmen.“