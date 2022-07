Sobotka in Triest: Treffen mit Präsidenten der Region Friaul

Werbung

Sobotka wurde von einer Delegation begleitet, zu der auch der niederösterreichische Landesrat Martin Eichtinger und der österreichische Generalkonsul in Mailand, Clemens Mantl, gehörten.

"Friaul Julisch Venetien hat historisch gesehen eine sehr enge Beziehung zu Österreich. Die Liste der Kooperationsprojekte mit Österreich ist sehr lang: Die Projekte im Logistikbereich mit dem Hafen von Triest und dem Interport Villach, die gemeinsamen Wirtschafts- und Tourismusrouten im Rahmen der Euregio ́Senza confini , die von Friaul Julisch Venetien, Venetien und Kärnten gegründete Europäische Gruppe für territoriale Zusammenarbeit und viele andere Initiativen. Als Region arbeiten wir daran, diese Beziehung weiter auszubauen", betonte Fedriga. An dem Treffen beteiligten sich auch die österreichischen Honorarkonsulin in Triest, Sabrina Strolego, und der italienischen Botschafter in Wien, Stefano Beltrame.

"Angesichts der besonderen Lage in Europa ist unsere Region bestrebt, die logistischen Verbindungen in Partnerschaft mit den Nachbarländern zu stärken. Darüber hinaus setzen wir mit Überzeugung auf Forschung, denn in Friaul Julisch Venetien gibt es zahlreiche wissenschaftliche Einrichtungen von internationalem Rang", erklärte Fedriga.

In Synergie mit dem italienischen Staat bemühen sich Friaul Julisch Venetien, Slowenien und Kroatien Europas erste "Hydrogen Valley" mit im Bereich Wasserstoff aktiven Unternehmen zu schaffen. "Angesichts der derzeitigen internationalen Lage ist dies eine strategische Initiative für unsere Region und unser Land, die es uns ermöglicht, eine größere Unabhängigkeit im Energiebereich zu erlangen, und die wir im Hinblick auf eine europäische Zusammenarbeit umsetzen wollen", so Fedriga, ein Spitzenpolitiker der Lega.

Während des Treffens wurde auch über ökologische Nachhaltigkeit und globale Klimakrise, Inflation, Initiativen zur Unterstützung der Familie und der Jugend, Wohnungspolitik, Kampf gegen den Antisemitismus und das Thema Migration besprochen, die sowohl Österreich als auch Friaul-Julisch Venetien betreffen. Am Dienstag hatte Sobotka Südtirol besucht.