Jahrgang 2005: Bis 18. Oktober für gratis Interrail-Tickets bewerben

Den Traum, mit dem Zug quer durch Europa zu reisen, durften sich seit 2018 1.010 junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher erfüllen. Möglich macht das die Initiative DiscoverEU, die von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen wurde.

Bis zum 18. Oktober läuft die Bewerbungsfrist für die aktuelle Runde, wobei alle jungen Menschen des Jahrganges 2005 die Chance auf eines der kostenlosen Interrail-Tickets haben.

Österreich erhält für diesen Durchgang 729 Tickets, die je nach Bewerberanzahl auf die einzelnen Bundesländer aufgeteilt werden. Im Rahmen der letzten Runde im März gingen 180 der damals 705 Tickets nach Niederösterreich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ruft junge Niederösterreicher dazu auf, die Chance auf ein kostenloses Interrail-Ticket zu nutzen. Foto: NLK Burchhart, NLK Burchhart

Die Gewinnerinnen und Gewinner, die nach Ende der Bewerbungsfrist von der Europäischen Kommission ausgelost werden, dürfen zwischen dem 1. März 2024 und dem 31. Mai 2025 an bis zu 30 Tagen durch die Länder Europas reisen. Zum Interrail-Ticket kommt darüber hinaus auch noch eine DiscoverEU-Jugendkarte, mit der die jungen Menschen unter anderem Ermäßigungen für den Nahverkehr und Unterkünfte, sowie Lernaktivitäten, Sport und Kulturbesuche erhalten.

ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigt sich begeistert von diesem Angebot. „Jungen Menschen die Chance zu geben, alle Länder der Europäischen Union per Bahn völlig kostenfrei zu bereisen, ist einfach großartig. Junge Erwachsene können so Europa besser kennen und schätzen lernen“, sagt Mikl-Leitner in einer Aussendung. Sie ruft alle jungen Menschen, die sich in dieser Runde bewerben dürfen, dazu auf, diese Chance auch zu nutzen.