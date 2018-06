„Das Mindeste ist, dass die Krankenfürsorgeanstalten (KFA) in eine solidarische Leistung einbezogen werden.“ Alexander Biach, Vorstandschef des Hauptverbandes der Sozialversicherungen, tritt im NÖN-Gespräch dafür ein, dass auch die bundesweit 15 KFA für Länder- und Gemeindebeamte in eine Neuregelung einbezogen werden. Er reagiert damit auf einen NÖN-Bericht über KFA-Kassen.

„Fakt ist, dass im Rahmen der Sozialversicherungsreform darüber kein Sterbenswörtchen verloren wird.“ Biach kündigt daher an, der Bundesregierung einen Vorschlag zu unterbreiten. Seine Forderung sei, dass die 15 Sonderkassen auch in den Risiko- oder Strukturfonds der Kassen einzahlen. Dies seien bei einem Gesamtvolumen von 530 Millionen Euro zehn Millionen Euro. Dieses Geld helfe mit, die Angleichung der Leistungen leichter zu bewältigen. Falls das aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht möglich sei, appelliert er an den Bund, im Finanzausgleich sicherzustellen, dass Länder und Gemeinden den Betrag in den Strukturfonds einzahlen. In Österreich sind 251.000 Beamte bei Ländern und Gemeinden sowie Angehörige in 15 KFA versichert, bei der KFA Baden 255. Hingegen ist die Beamtenversicherung (BVA) im Hauptverband organisiert.

Ein Hauptunterschied zu ASVG-Versicherten liegt bei den Leistungen. KFA-Versicherte liegen als Sonderklassepatienten in den Spitälern. Der Selbstbehalt beim Wahlarzt liege nur bei zehn statt 20 Prozent. Und: Wenn jemand mehrfachversichert sei, so würde KFA-Versicherten mehr oder minder nahegelegt, die Leistungen anderer Kassen in Anspruch zu nehmen. „Das ist etwas, das die anderen schädigt“, meint Biach. „Vom Gerechtigkeitsdenken her ist das schwer argumentierbar.“