Der heikle Schritt aus einem schwarzen Kernland gegen eine Reform der ÖVP-FPÖ-Regierung im Bund ist dazu angetan, gehörig Unruhe in die Kassenfusion zu bringen. Anlass dafür sind drei Bauprojekte der Krankenkasse sowie eine Personalentscheidung, die vom Sozialministerium unter Beate Hartinger-Klein (FPÖ) gestoppt wurden. Das lassen sich die Niederösterreicher nicht gefallen und wollen das zugrunde liegende Gesetz, das seit Mitte August in Kraft ist, vor dem Verfassungsgerichtshof (VfGH) zu Fall bringen.

Dazu ist noch ein Beschluss in den Gremien der NöGKK nötig, der nach "Kurier"-Informationen am 19. September gefällt werden wird. Konkret will die NöGKK die sogenannte "Ausgabenbremse" kippen - ein sehr umstrittenes Element der gesamten Kassenreform. Diese Ausgabenbremse soll aus Sicht der Regierung verhindern, dass vor der Fusion der Sozialversicherungsträger die Kosten der Kassen in die Höhe schnalzen.

Die Ausgabenbremse begrenzt den finanziellen Spielraum der Kassen bei Ärzteverträgen, Bauprojekten und beim Personal. Dies aber in einem Maß, das nach Ansicht der Kassen "völlig überschießend" in die Selbstverwaltung eingreift. Daher die jetzige Klage gegen die Bevormundung aus Wien.

Hauptverband hat ebenfalls Klage ins Auge gefasst

Auch der Hauptverband hat so eine Klage beim Höchstgericht gegen die Ausgabenbremse ins Auge gefasst. Als Grundlage dazu würde ein Gutachten des Verfassungsrechtlers Michael Potacs dienen. Nun überlässt der Hauptverband der NöGKK den Vortritt.

Spannend ist die zeitliche Komponente: Mitte September soll der Gesetzesentwurf der Regierung für die Kassenfusion mit zwei Monaten Verspätung vorliegen. Dort ist ein politisches Zugeständnis enthalten: Die Regierung plant die Ausgabenbremse mit April 2019 wieder abzuschaffen, weil dann die Kassenreform in Umsetzung sein soll.

Was das für die NÖ-Verfassungsklage bedeutet, ist unklar. Ein Kenner der Materie verwies auf die ebenfalls noch im September startenden Vertragsverhandlungen mit der NÖ-Ärztekammer. Es müsse Klarheit geschaffen werden, ob der dann neue Vertrag auch hält - also trotz Ausgabenbremse möglich ist. "Das ist zentral, möglicherweise wird sonst sehenden Auges das Gesetz gebrochen."