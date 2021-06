Das Neue steht schon im Titel, die Zukunft auch. Denn: Niederösterreichs Europa-Forum macht sich heuer auf zu „new horizons“, also: „neuen Horizonten“. Und hat dazu nicht nur große Themen – von Gesundheit und Klimaschutz bis zur Zukunft Europas – auf seine Agenda geschrieben. Sondern auch jede Menge Neuheiten.

Europa-Forums-Präsident Martin Eichtinger Monihart

Drei Tage lang, von 10. bis 12. Juni , wird 2021 zum 25. Mal vorgetragen, mitgeredet, nach- und vorausgedacht – zwei davon wie immer am Göttweiger Berg, einer, der erste, am Kremser Campus. Dort, in der Aula der Donau-Uni, die das Forum auch wissenschaftlich begleitet, bittet Europa-Forums-Präsident Martin Eichtinger erstmals zu zwei Abenden im Rahmen seiner Europa-Forum-Salons, während Europa-Forums-Gastgeberin Johanna Mikl-Leitner die beiden Plenar-Vormittage im Göttweiger Stift eröffnet.

Auf der Gästeliste: EU-Kommissar Johannes Hahn, Kanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg, aber auch die Kommissions-Vizepräsidentin, die Europarats-Sekretärin, die EU-Gesundheitskommissarin, (Nieder-)Österreichs EU-Parlaments-Vize, Firmengründer und Star-Ökonomen. Und: Europa-Forums-Mitbegründer Paul Lendvai.

Denn: Gefeiert wird heuer – statt 2020, wo man coronabedingt pausieren musste – auch, und zwar der 25. Geburtstag des Forums. Und live und online mitgeredet wird heuer auch zum ersten Mal: bei den Nachmittags-Workshops am zweiten Forumstag.

www.europaforum.at