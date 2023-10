Mandl zum Krieg in Israel: „Es ist so wichtig, dass es Zeugen gibt!“

Blutlachen in einem Kindergarten, Mauertrümmer in einem Wohnzimmer, Stacheldraht im Niemandsland. Und dahinter: Krieg. Genauer: Terror. Denn: „Das ist mehr als eine Terrororganisation, das ist eine Terrorarmee.“ Stellt Lukas Mandl fest. Und war gerade noch dort, wo diese „Terrorarmee“, die palästinensische Hamas, seit gut zweieinhalb Wochen Krieg führt: im „einzigen jüdischen Staat der Welt“, so Mandl, in Israel.

Zweieinhalb Tage, von Montag bis Mittwoch, war der EU-Parlamentarier im Nahen Osten, mit schusssicherer Weste und Stahlhelm, und mit einer Delegation aus „einem Dutzend Parlamentariern, aus dem europäischen und aus nationalen Parlamenten“ (darunter insgesamt zwei Österreicher). Wohnte in Tel Aviv, reiste zum Gaza-Streifen („der ist nur eine gute Stunde entfernt“), besuchte einen der Orte, wo der Krieg am 7. Oktober begonnen hatte: mit dem Angriff auf und der Ermordung, Folterung und Verschleppung von israelischen Bürgern und Soldaten. „Über 200 Geiseln“, meint Lukas Mandl, seien noch im von der Hamas abgeriegelten, gut 360 Quadratkilometer großen Küstenstreifen zwischen Israel und dem Mittelmeer. Und die müssten als erstes befreit werden. „Der zweite Schritt ist die Zerschlagung der Terrorarmee“, zählt Mandl auf. Wobei selbst Angehörige von Geiseln und hochrangige Militärs, die Mandl in Israel traf, nicht von Rache sprachen („das ist eines der Dinge, die ich mitnehme und im Herzen trage“). Und auch nicht von Regierungs- und Oppositionsparteien. Sondern davon, dass es jetzt „um Israel“ gehe und um „eine bessere Zukunft“.

Lukas Mandl: „Die Chancen für eine Bodenoffensive stehen 50:50“

Ob davor, vor der Zukunft („natürlich wäre das langfristige Ziel eine Zwei-Staaten-Lösung, aber dafür braucht es eine feste Sicherheitsgarantie seitens der Palästinenser für Israel“), noch wie angekündigt eine israelische Bodenoffensive und damit ein offener Krieg komme, „das steht 50:50“, schätzt Mandl. Grundvoraussetzung für eine bessere Zukunft sei jedenfalls ein Stop der iranischen Unterstützung für die Hamas und „eine demokratisch legitimierte Führung“ für den palästinensischen Gaza-Streifen. Der könnte durchaus, so auch die Meinung vor Ort, „das Singapur des Nahen Ostens“ werden. Davor gehe es allerdings auch noch um einen anderen Nachbarn der Palästinenser-Gebiete: Ägypten. „Ich bin“, meint Lukas Mandl, „seit Montag auch in ständigem Kontakt mit dem ägyptischen Botschafter“, weil: „wir müssen den Druck auf Ägypten erhöhen, um eine Lösung in Sachen Migration und Flüchtlinge zu finden“.

Und natürlich gehe es auch um den Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung. „Ich habe schon 14 Mal im EU-Parlament beantragt, die Geldzahlungen der EU in die Palästinensergebiete zu stoppen. Und doch habe ich gestern wieder Lernmaterialien mit antisemitischen Inhalten aus dem Gaza-Streifen gesehen“, ärgert sich Mandl. „Das ist unerträglich!“ Worum es auch gehe, sei es, humanitäre Hilfe für die Menschen im Gaza-Streifen möglich zu machen - auch wenn diese bereits laufe („das stimmt einfach nicht, dass es keine humanitäre Hilfe gibt, das ist auch Teil der Lügen“).

„Wir“, fasst der gebürtige Gerasdorfer, der seit 2017 für (Nieder-)Österreichs ÖVP in Europas Parlament sitzt und erst vor gut einem halben Jahr auf Besuch in der kriegsgebeutelten Ukraine war, „wir bekämpfen eine mörderische Ideologie. Wir bekämpfen nicht den Islam und auch nicht die Palästinenser.“ Europas Parlament hatte diesbezüglich bereits in der Vorwoche eine Resolution verabschiedet (mit nur 20 Gegenstimmen von insgesamt 705 Abgeordneten), die die Hamas-Angriffe als „abscheulich“ verurteilt, die Freilassung der Geiseln und die Notwendigkeit humanitärer Hilfe einfordert, aber auch Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstützt: „Es ist jetzt Krieg. Wir müssen jetzt handeln“.

Mehr Alarme, weniger Flüge - und notwendige Zeugen

Er, der die Resolution mitverhandelt hatte, habe sich „ohne lang zu überlegen“ der Delegation, die organisiert vom Nicht-Regierungs-Netzwerk European Leadership nach Israel reisen wollte, angeschlossen. Erst recht, nachdem sich Mandl schon seit 2019 als Chairman der Transatlantic Friends of Israel in Brüssel für die Allianz zwischen Europa, Amerika und Israel einsetzt. Und erst diesen Juli auf Besuch bei Israels Außenminister in einer „sehr lebendigen Demokratie“ war. Im Vergleich dazu hätte es jetzt, knapp drei Monate später, in Israel „viel mehr Raketenalarme als sonst“ gegeben, im Hotel sei er hauptsächlich Frauen und Kindern begegnet, auf den Straßen sei „viel weniger los“ gewesen. Und der Flughafen sei „sehr leer“, nachdem einige Fluglinien ihre Dienste nach Israel eingestellt hätten. „Dabei wäre es gerade jetzt so wichtig“, so Mandl, denn: „Es ist so wichtig, dass es Zeugen gibt.“ „Wir“, fasst der Parlamentarier zusammen, „wir waren dort!“

Mandl will auch 2024 wieder ins EU-Parlament

Und er selbst? Will auch in Europas nächstem Parlament wieder dort sein, wo Europa gefordert ist. Nominiert sei er, der schon zwei EU-Wahlen geschlagen hat, noch nicht. „Als Parlamentarier hat man viel in der Hand - aber das nicht!“, so Mandl. Aber: Er bewerbe sich um eine Nominierung - alles andere liege erst in der Hand der nominierenden Partei - und dann der Wählerinnen und Wähler. Wann er mit einer (Partei-)Entscheidung rechne? „Um den Jahreswechsel!“