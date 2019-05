In Niederösterreich werden weniger Straftaten angezeigt. 2018 bearbeitete die Polizei 67.122 Delikte, davon 5.346 Versuche. Das bedeutet im Vergleich zu 2017 einen Rückgang um 4.330 Anzeigen (-6,1 Prozent). Die Aufklärungsquote konnte um 2,8 Prozent gesteigert werden.

Geändert wurde aber auf Betreiben von Innenminister Herbert Kickl (FP) die bundesweite analytische Aufarbeitung der Straftaten im Land.

Neue Schwerpunkte:

„Bislang gab es die ,Big Five‘ mit Wohnraumeinbrüchen, Kfz-Diebstählen, ausgewählten Gewaltdelikten, Internet- und Wirtschaftskriminalität. Jetzt wird die Kriminalität in drei Säulen dargestellt“, erklärt dazu Landespolizeidirektor-Stellvertreter Franz Popp. Schwerpunkte sind ab nun Gewalt-, Eigentums- und Internetkriminalität. „Die Vergleichbarkeit geht dadurch aber nicht verloren“, betont Popp.

Fremde Straftäter im Fokus:

Neue Kategorien für den Aufenthaltsstatus fremder Tatverdächtiger wurden eingeführt. Es wird geprüft, ob Tatverdächtige sozialversichert sind. So will das Innenministerium Erkenntnisse erhalten, ob Kriminelle nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft in Österreich wohnen und/oder arbeiten oder nur „auf Besuch“ sind. 43.097 Tatverdächtige wurden 2018 in Niederösterreich ausgeforscht (+8,9 Prozent), 14.268 Tatverdächtige (33,1 Prozent) davon waren Ausländer (2017: 32,0 Prozent). Die meisten stammten aus Rumänien, Serbien, Türkei, Ungarn und der Slowakei.

Kriminalitätsverlagerung:

Die Eigentumsdelikte sind gesunken. Es gab 23.659 Anzeigen, in 3.056 Fällen blieb es beim Versuch. Ein leichter Anstieg von 1,5 Prozent wird bei der Gewaltkriminalität mit 8.948 Anzeigen verzeichnet. Die Kriminalität verlagert sich ganz klar ins Internet. „Vorwiegend sind es Betrugsdelikte oder erpresserische Massenmails“, führt Michael Renghofer vom Landeskriminalamt aus. Hier stiegen die Anzeigen um 6,6 Prozent.