Die Schlappe bei der Landtagswahl in der Steiermark, der darauf folgende Rücktritt des steirischen SPÖ-Chefs Michael Schickhofer, dazu ein riesiger Schuldenberg: In der SPÖ rumort es.

Auf den Ernst der Lage verweist auch der niederösterreichische SPÖ-Chef Franz Schnabl: "Fakt ist, dass der Zustand unserer Bundes-Partei im Moment nicht gut ist und uns allen bewusst sein muss, dass es so nicht weitergehen kann." Für ihn sei klar, dass sich die Partei auch intern einer Grundsatzdebatte über Inhalte nicht verschließen dürfe. "Jede Krise ist letzten Endes auch eine Chance", zeigt sich Schnabl trotz allem zuversichtlich.

"Geht um Inhalte, nicht um Köpfe"

Neu entflammt ist nach der Steiermark-Wahl sowie angekündigten Kündigungen in der Bundes-SPÖ auch die Personal-Debatte. Partei-Chefin Pamela Rendi-Wagner steht neuerlich unter Beschuss. Ans Ziel führt diese Diskussion für Schnabl aber nicht: "Ich habe schon einmal betont, dass es nicht um Köpfe, sondern um Inhalte geht." Statt einer Personaldebatte brauche es für ihn "eine gründliche Erneuerung, ein gemeinsames Vorgehen und die Konzentration auf die Stärken der Sozialdemokratie." Außerdem dürfe sich die SPÖ nicht mehr davor fürchten, klare Ansagen zu machen. "Wir werden die besten Ideen bündeln und gestärkt aus diesem Tief hervorgehen, davon bin ich überzeugt", meint der niederösterreichische SPÖ-Chef.

Landespartei sucht Wege aus der Krise

Wege aus der Krise sucht die Landespartei bereits seit einigen Wochen. Mehrere Arbeitsgruppen sollen Lösungsansätze entwickeln, um aus der Partei wieder eine Bewegung zu machen, der es gelingt, den Wählern klarzumachen, wofür die SPÖ stehe ( die NÖN berichtete, siehe hier ).

Ergebnisse gibt es dazu noch keine. Die sollen erst Ende Jänner auf dem Tisch liegen. "Was man aber bereits feststellen kann, ist das überaus große Engagement und die Motivation in unserer Bewegung in Niederösterreich. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass man diesen Spirit auch im Gemeinderatswahlkampf sehen wird und dies schlussendlich von den Bürgern honoriert wird", meint Schnabl.