Eine Mutter auf Zeit für 31 Kinder

Ein Stubenwagen, ein Stockbett und ein Kasten, der beinahe so viel Auswahl bietet wie ein Bekleidungsgeschäft: In dem Kinderzimmer bei Erika und Herbert D. findet sich alles – für Frühchen bis zum Schulkind. „Wir wissen ja nie, wer als Nächstes zu uns kommt“, erklärt die Waldviertlerin, die in den vergangenen zehn Jahren 31 Kindern ein Zuhause bot. Das jüngste war sieben Tage, das älteste sechs Jahre alt.

Erika ist eine von 23 Krisenpflegemüttern in NÖ. Gemeinsam mit ihrem Mann nimmt sie Babys und Kleinkinder auf, die (vorübergehend) nicht in ihren Familien leben können, weil dort – wie es im Behördendeutsch heißt – eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Häufig sind die Eltern psychisch oder suchtkrank, oft gewalttätig, manchmal im Gefängnis.

Erika D. nahm als Krisenpflegemutter bereits 31 Pflegekinder bei sich auf. Foto: Eduard Reininger

Die Aufnahme in einer Krisenpflegefamilie oder bei älteren Kindern die Unterbringung in einer Einrichtung ist das allerletzte Mittel, wenn ambulante Unterstützung nicht greife, erklärt Astrid Weber von der Landes-Abteilung für Kinder- und Jugendhilfe.

Entsprechend groß ist der Rucksack, den die Mädchen und Buben tragen, die zu Erika kommen. Sie berichtet von Kindern, die nur unter dem Tisch sitzen wollten, keine Nahrung vertrugen, nicht gesprochen und sich selbst verletzt haben. Geduld sei daher die wichtigste Eigenschaft einer Krisenpflegemutter.

„Man muss sich herantasten und eine Beziehung aufbauen“, erzählt die 52-Jährige, die selbst drei erwachsene Töchter und vier Enkel hat. Während ihre eigenen Kinder den Berufswunsch der Mutter anfangs skeptisch sahen, gehören die Pflegekinder – zurzeit sind es zwei kleine Buben – für sie mittlerweile dazu. „Auch für unsere Bekannten ist das längst selbstverständlich. Wir sind die Familie mit den vielen Kindern“, sagt Erika und lacht.

Die Kinder bleiben bis zu einem Jahr

In der Regel bleiben Kinder bei Krisenpflegefamilien wenige Monate bis ein Jahr. Sie sind zur Überbrückung gedacht, bis entschieden ist, wo das Kind auf Dauer leben kann – in wenigen Fällen ist das wieder die Ursprungsfamilie, in vielen eine langfristige Pflegefamilie. Davon gibt es 1.350 in NÖ.

Kindeswohlgefährdungen wurden hierzulande im Vorjahr 3.362 gemeldet. Nicht jede bedeute, dass das Kind tatsächlich gefährdet ist. Dennoch ist der Bedarf an Krisenpflegeeltern weitaus größer, als mit 23 Familien gedeckt werden kann. In allen Teilen des Landes werden Krisenpflegefamilien gesucht. Um finanziell einen Anreiz für diese Tätigkeit zu schaffen, erhöhte die Landesregierung auf Initiative von Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) Anfang des Jahres die Bezahlung. Krisenpflegeeltern bekommen nun 1.700 Euro für ihren 24/7-Job.

„Natürlich ist das eine Verbesserung“, sagt Erika. Aufgrund des Geldes mache den Job aber keine Krisenpflegemutter. „Das Schönste ist, wenn man zum ersten Mal ein Lächeln von einem Kind bekommt.“ Das Schwierigste seien die Abschiede – wenn sie die Kinder, die Teil der Familie geworden sind, nach Monaten wieder gehen lassen muss.