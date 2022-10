FPÖ-Landesrat Waldhäusl gegen weitere Asylquartiere

Werbung

„Hilfe, wo nötig. Strenge, wo notwendig.“ – Mit diesem Credo trat Gottfried Waldhäusl am Freitagvormittag nach einer Klubklausur seines Büros in Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) vor die Medien. Und hatte dabei vor allem eine Kernbotschaft parat: In Niederösterreich soll es, geht es nach Waldhäusl, keine weiteren Asylquartiere geben.

Der FPÖ-Politiker, der das Asylressort seit 2018 überhat, teilte dabei vor allem gegen die türkis-grüne Koalition aus. „Die Schlepperhilfe des Bundes werden wir nicht ausbaden. Ich mache weiter Asylpolitik mit Hausverstand, welche ich beim ÖVP-Innenminister vermisse“, spielte Waldhäusl auf den Niederösterreicher Gerhard Karner an, der das Innenressort seit Dezember 2021 führt.

Sein Grundsatz „Niederösterreich zuerst“ spiegle sich auch in den Zahlen wieder, zeigte sich Waldhäusl überzeugt. Aktuell seien 12.859 Grundversorgte in Niederösterreich aufhältig, ein „Löwenanteil“ daran sei aber infolge des Krieges aus der Ukraine vertrieben worden.

Die Anzahl der „Wirtschaftsflüchtlinge in Grundversorgung“, führte Waldhäusl aus, sei seit März 2018 „drastisch reduziert“ worden: Lag die Zahl im März 2018 noch bei 7.809, so sind es aktuell 1.666, so der Landesrat. „Diesen Weg werde ich bei meiner Asylpolitik unbeirrt weitergehen!“

Waldhäusl will weiter Asylagenden betreuen

Dem „riesengroßen Druck“ des Bundes, zusätzliche Asylwerber aufzunehmen, werde er „nicht nachgeben“, so Waldhäusl weiter. Wäre er Innenminister, „gäbe es einen aktiven Grenzschutz mit angemessenen Mitteln, illegal dürfte niemand mehr unser Land betreten“, so Waldhäusl. „Bei mir würden Polizei und Bundesheer den Auftrag bekommen, jeden am Übertritt der Grenze zu hindern.“

Von NÖN.at auf die nahende Landtagswahl und die künftige Ressortverteilung angesprochen, bekundete Waldhäusl großes Interesse an seinem jetzigen Aufgabenbereich: „Selbstverständlich stelle ich den Anspruch auf dieses Ressort, weil dann für Niederösterreich sicher ist, dass dieser Weg mit Hausverstanden fortgesetzt wird.“