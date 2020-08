E-Autos seien alles andere als umweltfreundlich. Sowohl in der Herstellung als auch in der Nutzung würden sie mindestens genauso viel Schaden für die Umwelt anrichten wie herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsantrieb, wenn nicht mehr, ist Reinhard Teufel, Wirtschaftssprecher der niederösterreichischen FPÖ überzeugt. Er führt aus: "In Wahrheit haben sie eine verheerende ökologische und ökonomische Bilanz.“

Österreich habe angesichts der schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise kein Steuergeld zu verschenken. „Wir brauchen es zur Rettung österreichischer Betriebe und Existenzen. Mit der Elektromobilität fördert man aber nicht die regionale Wirtschaft, sondern China“, betonte Teufel, der die Gefahr einer zunehmend stärker werdenden Abhängigkeit von China sieht.

Strom für E-Autos komme zwar sauber aus der Steckdose, müsse aber vorher in einem Kraftwerk erzeugt werden. Österreich habe zu wenige erneuerbare Stromquellen, müsse deshalb auf überwiegend kalorischen Quellen aus dem Ausland zurückgreifen, etwa auf Strom aus Kohlekraftwerken in Polen. Zudem errichte China alle zwei Wochen ein neues Kohlekraftwerk. Dazu brauche man für die Herstellung der Batterien Kobalt aus dem Kongo und Lithium aus Chile. Beides werde unter menschenunwürdigen Bedingungen, zum Teil von Kindern, abgebaut.

Als Schwachstelle des Elektrofahrzeuges bezeichnet Teufel "eindeutig die Batterie". Spätestens nach acht Jahren sei sie nämlich unbrauchbar. Dabei würden die Kosten des Batterietausches den Zeitwert des Autos überschreiten. „Ein böses Erwachen für viele Käufer. Die Batterie muss ausgebaut, geschreddert und im Hochofen verbrannt werden, wobei wieder giftige Dämpfe entstehen", so Teufel, der darin ein Verbrechen an der Natur sieht.

Synthetische Treibstoffe als Zukunft

Um die europäische Autoindustrie nicht zu gefährden, von deren Erfolg auch die "Prosperität anderer Wirtschaftszweige und unser aller Wohlstand" abhänge, würde es genügen, vernünftige Klimaziele vorzugeben und deren Einhaltung zu überwachen, so Teufel.

Die Regierung, die den Kauf von Elektrofahrzeugen so wie die Errichtung von E-Tankstellen fördert, bezeichnet Teufel als "beratungsresistent". Er selbst forderte am Donnerstag im Namen der FPÖ Niederösterreich "ein Ende aller staatlichen Förderungen der E-Mobilität". Die Zukunft werde neuen Verbrennungsmotoren samt synthetischen Treibstoffen aus erneuerbaren Energieträgern gehören, zeigte er sich überzeugt. Als Beispiel nennt er die Erzeugung von Diesel aus Schadholz, das etwa durch Borkenkäferbefall entstanden ist. "Davon haben dann sogar die Landwirte etwas", meint er.

Dabei musste er sich auch einen Vorwurf gefallen lassen, den auch die ÖVP in einer Reaktion in den Vordergrund rückte: Teufel vertritt nicht dieselbe politische Linie wie sein Bundesparteichef Norbert Hofer. Hofer, der bis zum Ibiza-Skandal Verkehrsminister war, begrüßt die Förderung von E-Moblität und forderte in seiner Zeit als Minister unter anderem, Österreich müsse seine Vorreiterrolle in diesem Bereich ausbauen, "denn jedes Nullemissionsfahrzeug ist ein Beitrag zu Klima-, Umwelt- und Gesundheitsschutz."

Teufel gab die Diskrepanz zur Parteiführung in Wien zu, als FPÖ Niederösterreich gehe man bewusst einen anderen Weg. E-Mobilität mache für die Bürger in Niederösterreich, die vielfach pendeln, keinen Sinn. "Die FPÖ will effektiven Klimaschutz. Wir stehen aber ebenso für ehrliche und praktikable Lösungen und lehnen weltfremde Schwärmereien ab. Das ist eine der wichtigen Lehren aus der Corona-Krise“, so Teufel abschließend.