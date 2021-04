Usercontent, SPÖ

Die SPÖ vermisst einen klaren Plan hinter den Maßnahmen: „Dieses ständige Hin und Her schadet nicht nur dem Vertrauen der Bevölkerung in die Politik, sondern schädigt auch den Wirtschaftsstandort und damit direkt den Arbeitsmarkt", sagt Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl. Er sieht laufende halbherzige Lösungen, anstatt klarer, zeitlich begrenzter Maßnahmen. "Rechtzeitig gesetzte, klare, nachvollziehbare, zeitlich begrenzte Maßnahmen hätten uns monatelanges Herunterfahren des Landes erspart." Die Performance der Bundesregierung vermittle mittlerweile nur noch ein trauriges Bild von Ratlosigkeit, anstatt des in Krisenzeiten notwendigen Sicherheitsgefühls.

Usercontent, FPÖ NÖ

In eine ähnliche Kerbe schlägt die FPÖ. Landesparteiobmann Udo Landbauer kritisiert, dass die Verlängerung erst nachträglich und nicht sofort präsentiert wurde: "Vor wenigen Tagen noch hat Mikl-Leitner auf einen kurzen Lockdown bestanden und diesen als großartigen Verhandlungserfolg verkauft. Heute hört man den grünen Gesundheitsminister aus ihr sprechen." Es stelle sich die Frage, was Mikl-Leitner seit dem ersten Ostgipfel überhaupt verhandelt hat, wenn nun erst wieder das gesamte Land für zwei Wochen lang stillstehe. "Dieses wirtschaftsfeindliche Ergebnis hätte man gleich präsentieren können, anstatt letzte Hoffnungen auf einen doch nur kurzen Lockdown aufrechtzuerhalten", meint Landbauer und fordert "sofortige Öffnungsschritte".

Usercontent, NEOS NÖ

Für die NEOS ist die Verlängerung des Lockdowns eine Konsequenz der "fehlenden Impfstrategie". „Dass die Landeshauptfrau die Verantwortung für die schärferen Maßnahmen nun bei allen anderen und nicht bei sich selbst sucht, ist ein trauriges Schauspiel. Niederösterreich war beim Impfen nachlässig und hat die Risikogruppen wesentlich schlechter erreicht als in anderen Bundesländern. Als Folge davon ist die Spitalsbelegung im Land kritischer als anderswo“, sagt die pinke Landessprecherin Indra Collini. Das Land habe sowohl bei der Test- als auch bei der Impfstrategie Aufholbedarf. „Niederösterreich muss endlich strikt nach Impfplan impfen und die Teststrategie ausbauen. Insbesondere weil wir wissen, dass Tests der Schlüssel zur Freiheit sind." Niederösterreich hätte, so Collini, längst Gurgeltests verteilen können. "Dann wäre es jetzt auch möglich gewesen, den Menschen endlich eine Perspektive zu geben und vernünftige Öffnungsschritte zu setzen.“