Aktion vor FPÖ-Zentrale: „Benutze meine Muttersprache, wo ich will“

Die von ÖVP und FPÖ im Arbeitsübereinkommen der Landesregierung festgehaltene Deutsch-Pflicht in Schul-Pausen sorgt weiterhin für Kritik. Der Initiator der Integrationswochen, Dino Schosche, drehte in mehreren St. Pöltner Schulhöfen eine Videobotschaft, in der er seine Meinung zu der „absurden Idee der Pausen-Sprache Deutsch“ kundtat.

„Sprache benutzt man, um zu kommunizieren, um sich zu verständigen, um einander zu verstehen. Aber leider gibt es auch Menschen, die die Sprache benutzen, um Hass gegen andere Menschen zu verbreiten“, sagte Schosche in seiner Muttersprache Serbo-Kroatisch. Er sagte, dass auf der Welt 6.500 Sprachen gesprochen werden und jede davon einzigartig sei. „Selbstverständlich haben wir in Österreich eine gemeinsame Sprache, gleichzeitig soll aber jede und jeder von uns jede beliebige Sprache verwenden dürfen – wo und wann man will“, fordert Dino Schosche - auf Schulhöfen sowie vor der FPÖ-Parteizentrale in St. Pölten. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass von 17. April bis 14. Mai wieder die Integrationswochen stattfinden, in denen Mehrsprachigkeit und Vielfalt gelebt werden.

