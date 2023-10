Alfred Riedl wirft Mikl-Leitner Befeuerung von „Hasskampagnen“ vor

Alfred Riedl, Bürgermeister von Grafenwörth (Bezirk Tulln), hat Kritik an seiner ÖVP-Parteikollegin, Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, geübt. Die Landeschefin hatte im Sommer eine „sehr schlechte“ Optik bei Grundstücksgeschäften Riedls geortet. „Mikl-Leitners Aussagen haben die politisch motivierten Hasskampagnen, die bis in die Familie und bis hin zu Morddrohungen reichen, befeuert“, sagte der Bürgermeister zur „Kronen Zeitung“ (Montag-Ausgabe).

„Wenn sie einen Sachverhalt beurteilen will, soll sie diesen zuerst prüfen lassen“, meinte Riedl in Richtung der ÖVP-Landesparteiobfrau. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger habe 2021 und der grüne Vizekanzler Werner Kogler im Sommer 2023 „nach Disputen mit mir zum Thema Bodenverbrauch gezielt gegen mich mobilgemacht“, sagte er weiters in dem Interview.

„Wesentlich ist, dass in meinen Fall alle Vorgänge transparent abgelaufen sind, der Gemeinderat stets die vollen lnformationen hatte und ich in absolut keiner Weise gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen habe“, hielt Riedl fest. Der ÖVP-Politiker hat seine Funktion als Gemeindebund-Präsident ruhend gestellt. Auf die Frage, ob er dieses Amt niederlegen werde, meinte er: „Mir ist wichtig, dass ich all diese Lügengeschichten aufklären kann. Erst danach werde ich entscheiden, was ich tun werde.“

Das Projekt „Sonnenweiher“ in Grafenwörth, das in Medien als „Mini-Dubai des Weinviertels“ bezeichnet wurde, umfasst mehr als 200 Häuser um einen Foliensee. Riedl soll laut Berichten mit dem Verkauf von Grundstücken mehr als eine Million Euro verdient haben, im Sommer wurden weitere Geschäfte bekannt. Das Bauvorhaben soll unter anderem durch Umwidmungen ermöglich worden sein.

Landespartei bekräftigt die Aussage von Landeshauptfrau Mikl-Leitner

„In der rechtlichen Beurteilung mag Bürgermeister Alfred Riedl ja recht haben. Nichtsdestotrotz ist die Optik eine sehr schlechte und sorgt bei den hunderten Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die nun trotz ihres großartigen Engagements von manchen unter Generalverdacht gestellt werden, für Unverständnis“, hielt Matthias Zauner, Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, in einer Aussendung fest. Klar sei aber auch: „Hass und Morddrohungen dürfen niemals zum Mittel werden - weder in der Politik noch in anderen Lebensbereichen.“ Dagegen trete die Volkspartei Niederösterreich entschieden auf.

Wolfgang Zwander, Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich, meinte am Montag in einer Aussendung, Riedls „völlig fehlende Selbstkritik und das nicht vorhandene Schuldeingeständnis kann man nur noch als weltfremd bezeichnen“. „Eine deutliche Distanzierung der Landeshauptfrau vom Scheich von Grafenwörth ist überfällig und würde den hunderten anständigen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Niederösterreich bestimmt aus der Seele sprechen“, teilte Zwander mit.